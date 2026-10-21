Не оставляйте удлинитель в розетке: почему это плохая идея
Удлинитель есть почти в каждом доме. Мы подключаем к нему ноутбук, телевизор, зарядные устройства и часто забываем о нем на месяцы, а иногда и на годы. Казалось бы, что может случиться с обычным проводом, который просто лежит за мебелью. Однако именно такая привычка иногда становится причиной опасных ситуаций.
Специалисты Electrical Safety Foundation International объяснили, когда удлинитель может стать причиной пожара и чего категорически не стоит делать.
Почему не стоит постоянно оставлять удлинитель в розетке
Главная опасность заключается не в самом подключении к электросети, а в неправильном использовании устройства. Удлинители предназначены в первую очередь для временного использования. Они не должны заменять стационарную электропроводку.
А если шнур годами остается за шкафом или диваном, вы можете даже не заметить, что его изоляция повреждена, а контакты ослабли. Особенно опасно, когда провод зажат тяжелой мебелью, проходит через дверной проем или лежит под ковром. При значительной нагрузке он нагревается, а покрытие будет препятствовать отводу тепла.
В то же время важно понимать, что исправный удлинитель без подключенных приборов в обычных условиях не перегревается только потому, что его вилка находится в розетке. Проблемы возникают преимущественно из-за перегрузки, повреждений и неисправных контактов.
Какие приборы нельзя подключать через удлинитель
Наибольшую опасность представляет мощная бытовая техника. Например, зарядное устройство для телефона потребляет значительно меньше электроэнергии, чем электрообогреватель.
Специалисты рекомендуют подключать непосредственно к настенной розетке:
- электрообогреватели;
- тепловентиляторы;
- электрочайники;
- мощные кофеварки;
- микроволновые печи;
- стиральные и сушильные машины;
- холодильники и другую крупную бытовую технику.
Особенно строгое правило касается портативных обогревателей. Их нельзя подключать через обычный удлинитель или сетевой фильтр, ведь это может привести к перегреву и пожару. Не стоит также соединять несколько удлинителей между собой. Такая конструкция создает дополнительные риски.
Как понять, что удлинитель опасен
Перед использованием проверьте состояние кабеля, вилки и розеток. Особое внимание обратите на следующие признаки:
- корпус или вилка заметно нагреваются;
- появился запах плавленного пластика;
- изоляция потрескалась или изменила цвет;
- вилка плохо держится в розетке;
- во время работы слышен треск.
Если вы заметили что-то подобное, прекратите пользоваться устройством. Поврежденный удлинитель необходимо заменить, а неисправную настенную розетку должен проверить электрик.
Делимся другими полезными советами
Можно ли обогревать квартиру газовым обогревателем.
Как можно уменьшить потребление электроэнергии бойлером.
Как сделать комнату теплее на +3 °C с помощью штор.