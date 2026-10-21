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Главная Дом и огород Не оставляйте удлинитель в розетке: почему это плохая идея

Не оставляйте удлинитель в розетке: почему это плохая идея

Ua ru
21 октября 2026 19:49
Почему нельзя постоянно оставлять удлинитель в розетке: объяснение специалистов Коллаж: Новини.LIVE
Удлинитель в розетке. Коллаж: Новини.LIVE

Удлинитель есть почти в каждом доме. Мы подключаем к нему ноутбук, телевизор, зарядные устройства и часто забываем о нем на месяцы, а иногда и на годы. Казалось бы, что может случиться с обычным проводом, который просто лежит за мебелью. Однако именно такая привычка иногда становится причиной опасных ситуаций.

Специалисты Electrical Safety Foundation International объяснили, когда удлинитель может стать причиной пожара и чего категорически не стоит делать.

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Почему не стоит постоянно оставлять удлинитель в розетке

Главная опасность заключается не в самом подключении к электросети, а в неправильном использовании устройства. Удлинители предназначены в первую очередь для временного использования. Они не должны заменять стационарную электропроводку.

А если шнур годами остается за шкафом или диваном, вы можете даже не заметить, что его изоляция повреждена, а контакты ослабли. Особенно опасно, когда провод зажат тяжелой мебелью, проходит через дверной проем или лежит под ковром. При значительной нагрузке он нагревается, а покрытие будет препятствовать отводу тепла.

В то же время важно понимать, что исправный удлинитель без подключенных приборов в обычных условиях не перегревается только потому, что его вилка находится в розетке. Проблемы возникают преимущественно из-за перегрузки, повреждений и неисправных контактов.

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Какие приборы нельзя подключать через удлинитель

Наибольшую опасность представляет мощная бытовая техника. Например, зарядное устройство для телефона потребляет значительно меньше электроэнергии, чем электрообогреватель.

Специалисты рекомендуют подключать непосредственно к настенной розетке:

  • электрообогреватели;
  • тепловентиляторы;
  • электрочайники;
  • мощные кофеварки;
  • микроволновые печи;
  • стиральные и сушильные машины;
  • холодильники и другую крупную бытовую технику.

Особенно строгое правило касается портативных обогревателей. Их нельзя подключать через обычный удлинитель или сетевой фильтр, ведь это может привести к перегреву и пожару. Не стоит также соединять несколько удлинителей между собой. Такая конструкция создает дополнительные риски.

Как понять, что удлинитель опасен

Перед использованием проверьте состояние кабеля, вилки и розеток. Особое внимание обратите на следующие признаки:

  • корпус или вилка заметно нагреваются;
  • появился запах плавленного пластика;
  • изоляция потрескалась или изменила цвет;
  • вилка плохо держится в розетке;
  • во время работы слышен треск.

Если вы заметили что-то подобное, прекратите пользоваться устройством. Поврежденный удлинитель необходимо заменить, а неисправную настенную розетку должен проверить электрик.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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