Людина вмикає техніку в подовжувач. Фото: depositphotos.com

Електроенергія в Україні коштує недешево, а через російські обстріли енергетичної інфраструктури країна ще й потерпає від серйозного дефіциту. Тому сьогодні важливо не витрачати жодної зайвої кіловат-години. Та чи знаєте ви, яка побутова техніка найбільше накручує лічильник?

Новини.LIVE розповідає, які прилади вимикати, щоб суттєво заощаджувати без втрати звичного комфорту.

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Скільки електроенергії споживає побутова техніка

На телевізори, комп'ютери, роутери, ігрові приставки та іншу електроніку припадає найбільше побутового споживання електрики.

Приблизні витрати за місяць:

телевізор — модель потужністю 100 Вт за чотири години перегляду щодня використає близько 12 кВт-год;

комп'ютер — стаціонарний ПК потужністю 200 Вт за шість годин роботи на день витратить приблизно 36 кВт-год без урахування монітора;

холодильник — залежно від моделі та умов використання може споживати приблизно 25–45 кВт-год на місяць. Хоча він підключений цілодобово, компресор працює з перервами;

бойлер — водонагрівач потужністю 2000 Вт за 1,5–2 години нагрівання щодня споживає приблизно 90–120 кВт-год на місяць. Реальні витрати залежать від об'єму бака, температури води та частоти використання.

Щоб знайти справжнього пожирача електрики, перевірте потужність техніки або скористайтеся розетковим ватметром. Так ви побачите, які прилади найбільше впливають саме на ваші рахунки.

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Насамперед зверніть увагу на техніку, яка часто працює без потреби:

Вимикайте телевізор, якщо ніхто його не дивиться. Завершуйте роботу за комп'ютером, а не залишайте його активним на всю ніч. Відключайте непотрібні ігрові приставки та колонки. Використовуйте подовжувач із вимикачем для пристроїв, які витрачають струм у режимі очікування. Замініть старі лампи на LED та запускайте пральну машину з достатнім завантаженням.

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