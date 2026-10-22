Человек подключает технику к удлинителю. Фото: depositphotos.com

Электроэнергия в Украине стоит недешево, а из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры страна к тому же испытывает серьезный дефицит. Поэтому сегодня важно не тратить ни одного лишнего киловатт-часа. Но знаете ли вы, какая бытовая техника больше всего накручивает счетчик?

Новини.LIVE рассказывают, какие приборы следует выключать, чтобы существенно экономить, не теряя привычного комфорта.

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Сколько электроэнергии потребляет бытовая техника

На телевизоры, компьютеры, роутеры, игровые приставки и другую электронику приходится больше всего бытового потребления электроэнергии.

Приблизительные расходы в месяц:

телевизор — модель мощностью 100 Вт при четырёх часах просмотра ежедневно потребляет около 12 кВт·ч;

компьютер — стационарный ПК мощностью 200 Вт при шести часах работы в день расходует примерно 36 кВт·ч без учета монитора;

холодильник — в зависимости от модели и условий использования может потреблять примерно 25–45 кВт·ч в месяц. Хотя он подключен круглосуточно, компрессор работает с перерывами;

бойлер — водонагреватель мощностью 2000 Вт за 1,5–2 часа нагрева ежедневно потребляет примерно 90–120 кВт·ч в месяц. Реальные расходы зависят от объема бака, температуры воды и частоты использования.

Чтобы найти настоящего пожирателя электричества, проверьте мощность техники или воспользуйтесь розеточным ваттметром. Так вы увидите, какие приборы больше всего влияют именно на ваши счета.

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Прежде всего обратите внимание на технику, которая часто работает без необходимости:

Выключайте телевизор, если никто его не смотрит. Завершайте работу за компьютером, а не оставляйте его включенным на всю ночь. Отключайте ненужные игровые приставки и колонки. Используйте удлинитель с выключателем для устройств, которые потребляют ток в режиме ожидания. Замените старые лампы на светодиодные и запускайте стиральную машину с достаточной загрузкой.

Делимся другими полезными советами

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