Посевной календарь ноябрь 2025 для комнатных и почвенных растений - благоприятные дни

Посевной календарь на ноябрь 2025 — что сажать и когда
Ноябрь — последний месяц активных садовых работ, но даже в прохладную пору можно высаживать овощи, цветы и комнатные растения. Лунный посевной календарь поможет выбрать самые благоприятные даты для посадки.
Новини.LIVE подготовили подробный календарь на ноябрь 2025 года, чтобы ваши растения укоренились и дали щедрый урожай весной.
Благоприятные дни для посадки в ноябре 2025 года
Лунные фазы напрямую влияют на развитие растений. В дни растущей Луны лучше высаживать все, что растет вверх (зелень, овощи, цветы), а в период убывающей Луны — корнеплоды и деревья.
Самые лучшие дни для посадки
1, 4, 6, 9, 10, 18, 19, 23, 24, 28, 29 ноября.
В эти дни хорошо сеять:
- овощи — морковь, свеклу, редис;
- зелень — укроп, шпинат, салат, кинзу, базилик, рукколу;
- лук и чеснок;
- цветы — тюльпаны, гиацинты, нарциссы;
- кусты — розы, барбарис, гортензию;
- деревья — рябину, калину, боярышник, хвойные.
Посевной календарь на ноябрь 2025 года по дням
- 1 ноября — благоприятный день для посадки лука, чеснока и декоративных кустарников.
- 2-3 ноября — нейтральные дни, подходят для перекопки почвы и внесения компоста.
- 4 ноября — идеальный для высевания зелени и сидератов (горчицы, фацелии).
- 5 ноября — неблагоприятный: не проводите никаких посадок.
- 6 ноября — хороший день для высаживания лука-севка и цветочных луковиц.
- 7-8 ноября — дни спада активности: можно убирать опавшую листву, готовить участок к зиме.
- 9-10 ноября — отлично подходят для посадки озимого чеснока, зелени и тюльпанов.
- 11-12 ноября — воздержитесь от любых работ в саду.
- 13-17 ноября — нейтральный период: можно пересаживать комнатные цветы или рыхлить землю.
- 18-19 ноября — отличные дни для посадки декоративных деревьев и кустарников.
- 20-22 ноября — неблагоприятные дни: займитесь очисткой грядок, заготовкой почвы, компостом.
- 23-24 ноября — благоприятные для высева зелени, пряных трав и ранних овощей.
- 25-27 ноября — Луна в неблагоприятной фазе: лучше не сажать, а подкормить комнатные растения.
- 28-29 ноября — лучшие дни для посадки декоративных культур и пересадки домашних цветов.
- 30 ноября — нейтральный день, можно завершить сезонные работы, замульчировать грядки и укрыть саженцы.
Что посадить в ноябре дома
В комнатных условиях стоит посадить драцены, антуриумы, плющи, бегонии, гипоэстесы. В это время важно обеспечить им максимум света и температуру +20...+23°C. Поливать стоит умеренно, чтобы избежать застоя влаги.
Советы на конец сезона
- Не используйте свежие удобрения — только компост или перегной.
- Новые саженцы после посадки замульчируйте слоем листьев или опилок.
- Все работы планируйте на утренние часы, пока почва не промерзла.
Ноябрь — завершающий, но важный месяц садового сезона. Правильно подобранные даты посадки помогут сохранить растения зимой и подарят ранний урожай уже весной.
Мы объясняли то, как подготовить клубнику к заморозке и сохранить витамины до весны.
Также рассказывали о том, почему вишня не плодоносит даже после нескольких лет цветения.
Ранее сообщалось о том, почему зараженный картофель не стоит держать в погребе.
Читайте Новини.LIVE!