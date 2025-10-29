Посевной календарь ноябрь 2025 для комнатных и почвенных растений - благоприятные дни

Человек сажает чеснок. Фото: Pinterest

Ноябрь — последний месяц активных садовых работ, но даже в прохладную пору можно высаживать овощи, цветы и комнатные растения. Лунный посевной календарь поможет выбрать самые благоприятные даты для посадки.

Новини.LIVE подготовили подробный календарь на ноябрь 2025 года, чтобы ваши растения укоренились и дали щедрый урожай весной.

Реклама

Читайте также:

Благоприятные дни для посадки в ноябре 2025 года

Лунные фазы напрямую влияют на развитие растений. В дни растущей Луны лучше высаживать все, что растет вверх (зелень, овощи, цветы), а в период убывающей Луны — корнеплоды и деревья.

Самые лучшие дни для посадки

1, 4, 6, 9, 10, 18, 19, 23, 24, 28, 29 ноября.

В эти дни хорошо сеять:

овощи — морковь, свеклу, редис;

зелень — укроп, шпинат, салат, кинзу, базилик, рукколу;

лук и чеснок;

цветы — тюльпаны, гиацинты, нарциссы;

кусты — розы, барбарис, гортензию;

деревья — рябину, калину, боярышник, хвойные.

Посевной календарь на ноябрь 2025 года по дням

1 ноября — благоприятный день для посадки лука, чеснока и декоративных кустарников.

2-3 ноября — нейтральные дни, подходят для перекопки почвы и внесения компоста.

4 ноября — идеальный для высевания зелени и сидератов (горчицы, фацелии).

5 ноября — неблагоприятный: не проводите никаких посадок.

6 ноября — хороший день для высаживания лука-севка и цветочных луковиц.

7-8 ноября — дни спада активности: можно убирать опавшую листву, готовить участок к зиме.

9-10 ноября — отлично подходят для посадки озимого чеснока, зелени и тюльпанов.

11-12 ноября — воздержитесь от любых работ в саду.

13-17 ноября — нейтральный период: можно пересаживать комнатные цветы или рыхлить землю.

18-19 ноября — отличные дни для посадки декоративных деревьев и кустарников.

20-22 ноября — неблагоприятные дни: займитесь очисткой грядок, заготовкой почвы, компостом.

23-24 ноября — благоприятные для высева зелени, пряных трав и ранних овощей.

25-27 ноября — Луна в неблагоприятной фазе: лучше не сажать, а подкормить комнатные растения.

28-29 ноября — лучшие дни для посадки декоративных культур и пересадки домашних цветов.

30 ноября — нейтральный день, можно завершить сезонные работы, замульчировать грядки и укрыть саженцы.

Что посадить в ноябре дома

В комнатных условиях стоит посадить драцены, антуриумы, плющи, бегонии, гипоэстесы. В это время важно обеспечить им максимум света и температуру +20...+23°C. Поливать стоит умеренно, чтобы избежать застоя влаги.

Советы на конец сезона

Не используйте свежие удобрения — только компост или перегной.

Новые саженцы после посадки замульчируйте слоем листьев или опилок.

Все работы планируйте на утренние часы, пока почва не промерзла.

Ноябрь — завершающий, но важный месяц садового сезона. Правильно подобранные даты посадки помогут сохранить растения зимой и подарят ранний урожай уже весной.

Мы объясняли то, как подготовить клубнику к заморозке и сохранить витамины до весны.

Также рассказывали о том, почему вишня не плодоносит даже после нескольких лет цветения.

Ранее сообщалось о том, почему зараженный картофель не стоит держать в погребе.