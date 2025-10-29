Посівний календар листопад 2025 для кімнатних і ґрунтових рослин - сприятливі дні

Людина садить часник. Фото: Pinterest

Листопад — останній місяць активних садових робіт, але навіть у прохолодну пору можна висаджувати овочі, квіти та кімнатні рослини. Місячний посівний календар допоможе вибрати найсприятливіші дати для посадки.

Новини.LIVE підготували детальний календар на листопад 2025 року, щоб ваші рослини вкорінилися та дали щедрий урожай навесні.

Реклама

Читайте також:

Сприятливі дні для посадки в листопаді 2025

Місячні фази безпосередньо впливають на розвиток рослин. У дні зростаючого Місяця краще висаджувати все, що росте вгору (зелень, овочі, квіти), а в період спадаючого — коренеплоди та дерева.

Найкращі дні для посадки

1, 4, 6, 9, 10, 18, 19, 23, 24, 28, 29 листопада.

У ці дні добре сіяти:

овочі — моркву, буряк, редис;

зелень — кріп, шпинат, салат, кінзу, базилік, руколу;

цибулю й часник;

квіти — тюльпани, гіацинти, нарциси;

кущі — троянди, барбарис, гортензію;

дерева — горобину, калину, глід, хвойні.

Посівний календар на листопад 2025 по днях

1 листопада — сприятливий день для посадки цибулі, часнику та декоративних чагарників.

2-3 листопада — нейтральні дні, підходять для перекопування ґрунту й внесення компосту.

4 листопада — ідеальний для висівання зелені та сидератів (гірчиці, фацелії).

5 листопада — несприятливий: не проводьте жодних посадок.

6 листопада — добрий день для висаджування цибулі-сіянки й квіткових цибулин.

7-8 листопада — дні спаду активності: можна прибирати опале листя, готувати ділянку до зими.

9-10 листопада — відмінно підходять для посадки озимого часнику, зелені та тюльпанів.

11-12 листопада — утримайтеся від будь-яких робіт у саду.

13-17 листопада — нейтральний період: можна пересаджувати кімнатні квіти або розпушувати землю.

18-19 листопада — чудові дні для посадки декоративних дерев і чагарників.

20-22 листопада — несприятливі дні: займіться очищенням грядок, заготівлею ґрунту, компостом.

23-24 листопада — сприятливі для висіву зелені, пряних трав і ранніх овочів.

25-27 листопада — Місяць у несприятливій фазі: краще не садити, а підживити кімнатні рослини.

28-29 листопада — найкращі дні для посадки декоративних культур і пересадки домашніх квітів.

30 листопада — нейтральний день, можна завершити сезонні роботи, замульчувати грядки й укрити саджанці.

Що посадити у листопаді вдома

У кімнатних умовах варто посадити драцени, антуріуми, плющі, бегонії, гіпоестеси. У цей час важливо забезпечити їм максимум світла та температуру +20...+23°C. Поливати варто помірно, щоб уникнути застою вологи.

Поради на кінець сезону

Не використовуйте свіжі добрива — тільки компост або перегній.

Нові саджанці після посадки замульчуйте шаром листя або тирси.

Усі роботи плануйте на ранкові години, поки ґрунт не промерз.

Листопад — завершальний, але важливий місяць садового сезону. Правильно підібрані дати посадки допоможуть зберегти рослини взимку та подарують ранній урожай уже навесні.

Ми пояснювали те, як підготувати полуницю до заморожування та зберегти вітаміни до весни.

Також розповідали про те, чому вишня не плодоносить навіть після кількох років цвітіння.

Раніше повідомлялося про те, чому заражену картоплю не варто тримати в погребі.