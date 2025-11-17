Как правильно сажать деревья у границы участка - нормы расстояний и как избежать конфликтов с соседями

Дерево растет возле забора. Фото: Freepik

В Украине действуют четкие нормы, которые определяют, на каком расстоянии можно сажать деревья возле забора, чтобы избежать споров и нарушений. Правильный расчет кроны поможет выбрать безопасное место.

Новини.LIVE объясняет, как определить безопасное расстояние и избежать проблем с соседями.

Реклама

Читайте также:

Какое расстояние должно быть между деревом и забором

В Украине правила посадки определяет ДБН Б.2.2-12:2019. Нормы действуют с 2019 года и обязательны для владельцев частных участков. Основное требование — учитывать размеры будущей кроны и не создавать затенение соседней территории.

Основные нормы

Расстояние от ствола дерева до забора — минимум 4-6 метров.

Этот показатель должен учитывать объем кроны.

Расстояние не может быть меньше, чем половина диаметра кроны.

Как рассчитать расстояние

Если диаметр кроны составляет 9 метров, радиус будет 4,5 м. Именно это значение является минимально допустимым расстоянием до забора. То есть дерево нельзя сажать ближе чем на 4,5 метра. Такой расчет помогает избежать затенения соседнего участка и дальнейших споров.

Когда эти нормы обязательны

Правила касаются межевания с соседним частным участком, чтобы дерево не закрывало свет и не создавало рисков.

На стороны, выходящие на улицу, эти ограничения не распространяются — там границы определяются другими нормами благоустройства.

Мы уже писали о том, как правильно обработать инвентарь, чтобы он не ржавел и служил много лет.

Ранее сообщалось о том, какие лесные ресурсы разрешено собирать законно и как действовать, чтобы не получить штраф.

Также мы объясняли то, что делать при растрескивании коры и какое действие является критически важным для спасения саженца.