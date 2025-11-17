Відео
Головна Дім та город Посадка дерев біля межі — як уникнути проблем із сусідами

Посадка дерев біля межі — як уникнути проблем із сусідами

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 18:58
Оновлено: 17:04
Як правильно садити дерева біля межі ділянки - норми відстаней та як уникнути конфліктів із сусідами
Дерево росте біля паркану. Фото: Freepik

В Україні діють чіткі норми, які визначають, на якій відстані можна садити дерева біля паркану, щоб уникнути суперечок і порушень. Правильний розрахунок крони допоможе обрати безпечне місце.

Новини.LIVE пояснює, як визначити безпечну відстань і уникнути проблем із сусідами.

Читайте також:

Яка відстань має бути між деревом і парканом

В Україні правила посадки визначає ДБН Б.2.2-12:2019. Норми діють із 2019 року та обов’язкові для власників приватних ділянок. Основна вимога — враховувати розміри майбутньої крони та не створювати затінення сусідньої території.

Основні норми

  • Відстань від стовбура дерева до паркану — мінімум 4-6 метрів.
  • Цей показник повинен враховувати об’єм крони.
  • Відстань не може бути меншою, ніж половина діаметра крони.

Як розрахувати відстань

Якщо діаметр крони становить 9 метрів, радіус буде 4,5 м. Саме це значення є мінімально допустимою відстанню до паркану. Тобто дерево не можна садити ближче ніж на 4,5 метра. Такий розрахунок допомагає уникнути затінення сусідньої ділянки та подальших суперечок.

Коли ці норми обов’язкові

  • Правила стосуються межування із сусідньою приватною ділянкою, щоб дерево не закривало світло та не створювало ризиків.
  • На сторони, що виходять на вулицю, ці обмеження не поширюються — там межі визначаються іншими нормами благоустрою.

Ми вже писали про те, як правильно обробити інвентар, щоб він не іржавів і служив багато років.

Раніше повідомлялося про те, які лісові ресурси дозволено збирати законно та як діяти, щоб не отримати штраф.

Також ми пояснювали те, що робити при розтріскуванні кори та яка дія є критично важливою для порятунку саджанця.

дерева поради город сад сусідство
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
