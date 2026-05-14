Когда сажать фасоль в мае 2026: лучшие даты по лунному календарю

Посадите фасоль в эти дни мая 2026: урожай вырастет рекордным
Фасоль неприхотливая культура, но правильное время посева часто решает, будете ли вы собирать полные корзины сочных стручков. Май — самое благоприятное время. Но главное сейчас не спешить, а учесть несколько важных нюансов: температуру почвы, погодные условия и удачные дни по лунному календарю для посева овоща. Даже несколько дней разницы могут существенно повлиять на развитие растений.
Новини.LIVE рассказывает, когда сеять фасоль в открытый грунт в мае 2026 по лунному календарю и погодным условиям, чтобы растение быстро пошло в рост и подарило щедрый урожай.
Когда сеять фасоль в открытый грунт по погодным условиям
Фасоль относится к теплолюбивым овощным культурам и очень чувствительно реагирует даже на кратковременные похолодания. Поэтому посев в непрогретый открытый грунт может завершиться потерей всходов и урожая.
Нужно обязательно ориентироваться на реальную температуру земли. Для активного прорастания почва должна стабильно прогреться минимум от +10 до +12°C. В большинстве регионов Украины такие условия складываются во второй половине мая.
Когда пора сеять фасоль: народная примета
Наши предки ориентировались на простую примету: когда зацветают каштаны, земля уже достаточно прогрета для посева теплолюбивых культур. Этот природный ориентир работает и сегодня. В это время риск заморозков практически равен нулю. А весенняя влага помогает семенам быстро тронуться в рост.
Какие дни лучшие для посева фасоли в мае 2026 по лунному календарю
Для культур, которые формируют урожай над землей, самым благоприятным считается период растущей Луны. В мае 2026 года лучшие даты для посадки фасоли: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая. В эти дни семена быстро прорастут, сформируют крепкие и здоровые растения.
Нежелательные дни для огородных работ:
- 1 мая;
- 16 мая;
- 31 мая.
Как правильно сеять фасоль в открытый грунт
Для успешного выращивания этой культуры важно правильно подготовить участок. Выбирайте солнечные места, защищенные от сильного ветра. Хорошими предшественниками будут картофель, огурцы или томаты.
Перед посевом семена стоит замочить в теплой воде на несколько часов. Это активизирует прорастание и позволит получить дружные всходы.
Глубина посадки зависит от типа почвы:
- на тяжелой почве — 2-3 см;
- на легкой песчаной — 4-5 см.
Между растениями оставляйте около 10 см, а междурядья делайте 30-40 см. Такая схема посадки обеспечивает хорошее освещение, проветривание и снижает риск болезней.
Как ухаживать за фасолью: секреты рекордного урожая
Уход за фасолью несложный, но есть нюансы, которые следует учитывать, чтобы урожай не подвел:
- выбирайте рыхлую питательную почву;
- не допускайте застоя воды;
- поливайте умеренно, особенно во время цветения;
- регулярно рыхлите землю;
- вовремя удаляйте сорняки.
Также делимся другими полезными советами по огородничеству
Какие овощи можно посадить после фасоли и гороха, чтобы урожай приятно поразил.
Что посадить на огороде рядом с фасолью, чтобы удвоить урожай.
Что следует успеть посадить до конца мая, чтобы собирать урожай уже летом.