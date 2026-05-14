Главная Дом и огород Посадите фасоль в эти дни мая 2026: урожай вырастет рекордным

Посадите фасоль в эти дни мая 2026: урожай вырастет рекордным

Дата публикации 14 мая 2026 11:03
Когда сажать фасоль в мае 2026: лучшие даты по лунному календарю
Посев фасоли в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Фасоль неприхотливая культура, но правильное время посева часто решает, будете ли вы собирать полные корзины сочных стручков. Май — самое благоприятное время. Но главное сейчас не спешить, а учесть несколько важных нюансов: температуру почвы, погодные условия и удачные дни по лунному календарю для посева овоща. Даже несколько дней разницы могут существенно повлиять на развитие растений.

Новини.LIVE рассказывает, когда сеять фасоль в открытый грунт в мае 2026 по лунному календарю и погодным условиям, чтобы растение быстро пошло в рост и подарило щедрый урожай.

Когда сеять фасоль в открытый грунт по погодным условиям

Фасоль относится к теплолюбивым овощным культурам и очень чувствительно реагирует даже на кратковременные похолодания. Поэтому посев в непрогретый открытый грунт может завершиться потерей всходов и урожая.

Нужно обязательно ориентироваться на реальную температуру земли. Для активного прорастания почва должна стабильно прогреться минимум от +10 до +12°C. В большинстве регионов Украины такие условия складываются во второй половине мая.

Когда пора сеять фасоль: народная примета

Наши предки ориентировались на простую примету: когда зацветают каштаны, земля уже достаточно прогрета для посева теплолюбивых культур. Этот природный ориентир работает и сегодня. В это время риск заморозков практически равен нулю. А весенняя влага помогает семенам быстро тронуться в рост.

Какие дни лучшие для посева фасоли в мае 2026 по лунному календарю

Для культур, которые формируют урожай над землей, самым благоприятным считается период растущей Луны. В мае 2026 года лучшие даты для посадки фасоли: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 мая. В эти дни семена быстро прорастут, сформируют крепкие и здоровые растения.

Нежелательные дни для огородных работ:

  • 1 мая;
  • 16 мая;
  • 31 мая.

Как правильно сеять фасоль в открытый грунт

Для успешного выращивания этой культуры важно правильно подготовить участок. Выбирайте солнечные места, защищенные от сильного ветра. Хорошими предшественниками будут картофель, огурцы или томаты.

Перед посевом семена стоит замочить в теплой воде на несколько часов. Это активизирует прорастание и позволит получить дружные всходы.

Глубина посадки зависит от типа почвы:

  • на тяжелой почве — 2-3 см;
  • на легкой песчаной — 4-5 см.

Между растениями оставляйте около 10 см, а междурядья делайте 30-40 см. Такая схема посадки обеспечивает хорошее освещение, проветривание и снижает риск болезней.

Как ухаживать за фасолью: секреты рекордного урожая

Уход за фасолью несложный, но есть нюансы, которые следует учитывать, чтобы урожай не подвел:

  • выбирайте рыхлую питательную почву;
  • не допускайте застоя воды;
  • поливайте умеренно, особенно во время цветения;
  • регулярно рыхлите землю;
  • вовремя удаляйте сорняки.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
