Коли садити квасолю у травні 2026: найкращі дати за місячним календарем

Посів квасолі у відкритий ґрунт.

Квасоля невибаглива культура, але правильний час посіву часто вирішує, чи будете ви збирати повні кошики соковитих стручків. Травень — найсприятливіший час. Але головне зараз не поспішати, а врахувати кілька важливих нюансів: температуру ґрунту, погодні умови та вдалі дні за місячним календарем для посіву овочу. Навіть кілька днів різниці можуть суттєво вплинути на розвиток рослин.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти квасолю у відкритий ґрунт у травні 2026 за місячним календарем та погодними умовами, щоб рослина швидко пішла в ріст і подарувала щедрий врожай.

Коли сіяти квасолю у відкритий ґрунт за погодними умовами

Квасоля належить до теплолюбних овочевих культур і дуже чутливо реагує навіть на короткочасні похолодання. Тому посів у непрогрітий відкритий ґрунт може завершитися втратою сходів і врожаю.

Потрібно обов'язково орієнтуватися на реальну температуру землі. Для активного проростання ґрунт має стабільно прогрітися щонайменше від +10 до +12°C. У більшості регіонів України такі умови складаються у другій половині травня.

Коли настав час сіяти квасолю: народна прикмета

Наші предки орієнтувалися на просту прикмету: коли зацвітають каштани, земля вже достатньо прогріта для посіву теплолюбних культур. Цей природний орієнтир працює і сьогодні. У цей час ризик заморозків практично дорівнює нулю. А весняна волога допомагає насінню швидко рушити в ріст.

Які дні найкращі для посіву квасолі у травні 2026 за місячним календарем

Для культур, які формують урожай над землею, найсприятливішим вважається період Місяця, що росте. У травні 2026 року найкращі дати для посадки квасолі: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 травня. У ці дні насіння швидко проросте, сформує міцні та здорові рослини.

Небажані дні для городніх робіт:

1 травня;

16 травня;

31 травня.

Як правильно сіяти квасолю у відкритий ґрунт

Для успішного вирощування цієї культури важливо правильно підготувати ділянку. Обирайте сонячні місця, захищені від сильного вітру. Хорошими попередниками будуть картопля, огірки або томати.

Перед посівом насіння варто замочити у теплій воді на кілька годин. Це активізує проростання і дозволить отримати дружні сходи.

Глибина посадки залежить від типу ґрунту:

на важкому ґрунті — 2-3 см;

на легкому піщаному — 4-5 см.

Між рослинами залишайте близько 10 см, а міжряддя робіть 30-40 см. Така схема посадки забезпечує гарне освітлення, провітрювання та знижує ризик хвороб.

Як доглядати за квасолею: секрети рекордного врожаю

Догляд за квасолею нескладний, але є нюанси, які слід враховувати, щоб врожай не підвів:

обирайте пухкий поживний ґрунт;

не допускайте застою води;

поливайте помірно, особливо під час цвітіння;

регулярно розпушуйте землю;

вчасно видаляйте бур'яни.

