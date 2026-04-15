Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Посадите этот цветок возле роз, и забудете о черной пятнистости

Посадите этот цветок возле роз, и забудете о черной пятнистости

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 12:00
Какое растение посадить рядом с розой, чтобы защитить от черной пятнистости
Защита розы от черной пятнистости. Коллаж: Новини.LIVE

Розы способны превратить любой участок в уютный уголок. Однако, очень часто картину портит черная пятнистость. Вы можете годами бороться с ней, и так и не получить желаемого результата. Но на самом деле есть простой натуральный способ борьбы с грибком — полезное растение-сосед.

Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express рассказывает, что именно стоит посадить, чтобы розы оставались здоровыми и пышно цвели.

Почему появляется черная пятнистость на розах

Черную пятнистость вызывает грибок Diplocarpon rosae, который поражает листья и быстро распространяется во влажную, теплую погоду.

Первые признаки легко заметить:

  • темные пятна на листьях;
  • пожелтение;
  • преждевременное опадение.

 

Чорна плямистість на листках троянди
Черная пятнистость на листьях розы. Фото: Wikipedia

Какое растение посадить рядом с розами

Лучше предупредить болезнь, чем ее лечить. Есть простой и естественный способ защиты — посадить рядом с розами шалфей. Этот цветок работает как естественный защитник от грибковых инфекций. При нагревании шалфей выделяет вещества с содержанием серы, которые действуют как натуральный фунгицид и сдерживают развитие болезни. Дополнительный плюс — клумба выглядит более пышной и гармоничной.

Как правильно высадить шалфей возле роз

Такой метод называется подсадкой — когда под высокими растениями выращивают более низкие культуры. Чтобы получить максимальный эффект:

  • высаживайте шалфей непосредственно под кустами роз;
  • соблюдайте расстояние, чтобы растения не мешали друг другу;
  • выбирайте солнечное место, ведь обе культуры любят свет.

Сложно ли ухаживать за шалфеем

Шалфей — неприхотливое растение, которое не требует сложного ухода. Даже если он не перезимует, это не проблема. Вы можете легко:

  • размножить его черенками;
  • сохранить саженцы в теплице;
  • быстро высадить новые растения весной.

Какие сорта шалфея лучшие для защиты роз

Для посадки рядом с розами лучше всего подходят:

  • шалфей Грегга;
  • шалфей мелколистный.

Эти сорта хорошо растут в саду, красиво выглядят и эффективно выполняют защитную функцию.

 

Різні сорти шавлії
Шалфей мелколистный и шалфей Грегга. Колаж: Новини.LIVE

посадка цветов уход за розами черная пятнистость
Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации