Какое растение посадить рядом с розой, чтобы защитить от черной пятнистости

Защита розы от черной пятнистости.

Розы способны превратить любой участок в уютный уголок. Однако, очень часто картину портит черная пятнистость. Вы можете годами бороться с ней, и так и не получить желаемого результата. Но на самом деле есть простой натуральный способ борьбы с грибком — полезное растение-сосед.

Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express рассказывает, что именно стоит посадить, чтобы розы оставались здоровыми и пышно цвели.

Почему появляется черная пятнистость на розах

Черную пятнистость вызывает грибок Diplocarpon rosae, который поражает листья и быстро распространяется во влажную, теплую погоду.

Первые признаки легко заметить:

темные пятна на листьях;

пожелтение;

преждевременное опадение.

Черная пятнистость на листьях розы. Фото: Wikipedia

Какое растение посадить рядом с розами

Лучше предупредить болезнь, чем ее лечить. Есть простой и естественный способ защиты — посадить рядом с розами шалфей. Этот цветок работает как естественный защитник от грибковых инфекций. При нагревании шалфей выделяет вещества с содержанием серы, которые действуют как натуральный фунгицид и сдерживают развитие болезни. Дополнительный плюс — клумба выглядит более пышной и гармоничной.

Как правильно высадить шалфей возле роз

Такой метод называется подсадкой — когда под высокими растениями выращивают более низкие культуры. Чтобы получить максимальный эффект:

высаживайте шалфей непосредственно под кустами роз;

соблюдайте расстояние, чтобы растения не мешали друг другу;

выбирайте солнечное место, ведь обе культуры любят свет.

Сложно ли ухаживать за шалфеем

Шалфей — неприхотливое растение, которое не требует сложного ухода. Даже если он не перезимует, это не проблема. Вы можете легко:

размножить его черенками;

сохранить саженцы в теплице;

быстро высадить новые растения весной.

Какие сорта шалфея лучшие для защиты роз

Для посадки рядом с розами лучше всего подходят:

шалфей Грегга;

шалфей мелколистный.

Эти сорта хорошо растут в саду, красиво выглядят и эффективно выполняют защитную функцию.

Шалфей мелколистный и шалфей Грегга. Колаж: Новини.LIVE

