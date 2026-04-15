Головна Дім та город Посадіть цю квітку біля троянд, і забудете про чорну плямистість

Посадіть цю квітку біля троянд, і забудете про чорну плямистість

Дата публікації: 15 квітня 2026 12:00
Яку рослину посадити поруч з трояндою, щоб захистити від чорної плямистості
Захист троянди від чорної плямистості. Колаж: Новини.LIVE

Троянди здатні перетворити будь-яку ділянку на затишний куточок. Проте, дуже часто картину псує чорна плямистість. Ви можете роками боротися з нею, і так і не отримати бажаного результату. Та насправді є простий натуральний спосіб боротьби з грибком — корисна рослина-сусід.

Новини.LIVE з посиланням на Daily Express розповідає, що саме варто посадити, щоб троянди залишалися здоровими і рясно квітнули.

Чому з'являється чорна плямистість на трояндах

Чорну плямистість викликає грибок Diplocarpon rosae, який уражає листя та швидко поширюється у вологу, теплу погоду.

Перші ознаки легко помітити:

  • темні плями на листках;
  • пожовтіння;
  • передчасне опадання.

 

Чорна плямистість на листках троянди
Чорна плямистість на листках троянди. Фото: Wikipedia

Яку рослину посадити поруч із трояндами

Краще попередити хворобу, ніж її лікувати. Є простий і природний спосіб захисту — посадити поруч із трояндами шавлію. Ця квітка працює як природний захисник від грибкових інфекцій. При нагріванні шавлія виділяє речовини із вмістом сірки, які діють як натуральний фунгіцид і стримують розвиток хвороби. Додатковий плюс — клумба виглядає більш пишною і гармонійною.

Як правильно висадити шавлію біля троянд

Такий метод називається підсадкою — коли під високими рослинами вирощують нижчі культури. Щоб отримати максимальний ефект:

  • висаджуйте шавлію безпосередньо під кущами троянд;
  • дотримуйтесь відстані, щоб рослини не заважали одна одній;
  • обирайте сонячне місце, адже обидві культури люблять світло.

Чи складно доглядати за шавлією

Шавлія — невибаглива рослина, яка не потребує складного догляду. Навіть якщо вона не перезимує, це не проблема. Ви можете легко:

  • розмножити її живцями;
  • зберегти саджанці в теплиці;
  • швидко висадити нові рослини навесні.

Які сорти шавлії найкращі для захисту троянд

Для посадки поруч із трояндами найкраще підходять:

  • шавлія Грегга;
  • шавлія дрібнолиста.

Ці сорти добре ростуть у саду, красиво виглядають і ефективно виконують захисну функцію.

 

Різні сорти шавлії
Шавлія дрібнолиста та шавлія Грегга. Колаж: Новини.LIVE

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Який морозостійкий сорт троянди не хворіє та цвіте усе літо.

Чим підживити троянди навесні, щоб кущі пишно квітнули.

Як обрізати троянди навесні, щоб кущі були здоровими та красивими.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
