Яку рослину посадити поруч з трояндою, щоб захистити від чорної плямистості

Посадіть цю квітку біля троянд, і забудете про чорну плямистість
Троянди здатні перетворити будь-яку ділянку на затишний куточок. Проте, дуже часто картину псує чорна плямистість. Ви можете роками боротися з нею, і так і не отримати бажаного результату. Та насправді є простий натуральний спосіб боротьби з грибком — корисна рослина-сусід.
Новини.LIVE з посиланням на Daily Express розповідає, що саме варто посадити, щоб троянди залишалися здоровими і рясно квітнули.
Чому з'являється чорна плямистість на трояндах
Чорну плямистість викликає грибок Diplocarpon rosae, який уражає листя та швидко поширюється у вологу, теплу погоду.
Перші ознаки легко помітити:
- темні плями на листках;
- пожовтіння;
- передчасне опадання.
Яку рослину посадити поруч із трояндами
Краще попередити хворобу, ніж її лікувати. Є простий і природний спосіб захисту — посадити поруч із трояндами шавлію. Ця квітка працює як природний захисник від грибкових інфекцій. При нагріванні шавлія виділяє речовини із вмістом сірки, які діють як натуральний фунгіцид і стримують розвиток хвороби. Додатковий плюс — клумба виглядає більш пишною і гармонійною.
Як правильно висадити шавлію біля троянд
Такий метод називається підсадкою — коли під високими рослинами вирощують нижчі культури. Щоб отримати максимальний ефект:
- висаджуйте шавлію безпосередньо під кущами троянд;
- дотримуйтесь відстані, щоб рослини не заважали одна одній;
- обирайте сонячне місце, адже обидві культури люблять світло.
Чи складно доглядати за шавлією
Шавлія — невибаглива рослина, яка не потребує складного догляду. Навіть якщо вона не перезимує, це не проблема. Ви можете легко:
- розмножити її живцями;
- зберегти саджанці в теплиці;
- швидко висадити нові рослини навесні.
Які сорти шавлії найкращі для захисту троянд
Для посадки поруч із трояндами найкраще підходять:
- шавлія Грегга;
- шавлія дрібнолиста.
Ці сорти добре ростуть у саду, красиво виглядають і ефективно виконують захисну функцію.
Читайте Новини.LIVE!