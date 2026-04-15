Яку рослину посадити поруч з трояндою, щоб захистити від чорної плямистості

Захист троянди від чорної плямистості. Колаж: Новини.LIVE

Троянди здатні перетворити будь-яку ділянку на затишний куточок. Проте, дуже часто картину псує чорна плямистість. Ви можете роками боротися з нею, і так і не отримати бажаного результату. Та насправді є простий натуральний спосіб боротьби з грибком — корисна рослина-сусід.

Новини.LIVE з посиланням на Daily Express розповідає, що саме варто посадити, щоб троянди залишалися здоровими і рясно квітнули.

Чому з'являється чорна плямистість на трояндах

Чорну плямистість викликає грибок Diplocarpon rosae, який уражає листя та швидко поширюється у вологу, теплу погоду.

Перші ознаки легко помітити:

темні плями на листках;

пожовтіння;

передчасне опадання.

Чорна плямистість на листках троянди. Фото: Wikipedia

Яку рослину посадити поруч із трояндами

Краще попередити хворобу, ніж її лікувати. Є простий і природний спосіб захисту — посадити поруч із трояндами шавлію. Ця квітка працює як природний захисник від грибкових інфекцій. При нагріванні шавлія виділяє речовини із вмістом сірки, які діють як натуральний фунгіцид і стримують розвиток хвороби. Додатковий плюс — клумба виглядає більш пишною і гармонійною.

Як правильно висадити шавлію біля троянд

Такий метод називається підсадкою — коли під високими рослинами вирощують нижчі культури. Щоб отримати максимальний ефект:

висаджуйте шавлію безпосередньо під кущами троянд;

дотримуйтесь відстані, щоб рослини не заважали одна одній;

обирайте сонячне місце, адже обидві культури люблять світло.

Чи складно доглядати за шавлією

Шавлія — невибаглива рослина, яка не потребує складного догляду. Навіть якщо вона не перезимує, це не проблема. Ви можете легко:

розмножити її живцями;

зберегти саджанці в теплиці;

швидко висадити нові рослини навесні.

Які сорти шавлії найкращі для захисту троянд

Для посадки поруч із трояндами найкраще підходять:

шавлія Грегга;

шавлія дрібнолиста.

Ці сорти добре ростуть у саду, красиво виглядають і ефективно виконують захисну функцію.

Шавлія дрібнолиста та шавлія Грегга. Колаж: Новини.LIVE

