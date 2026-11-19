Посадка гаультерии лежачей в открытый грунт. Фото: ruralsprout.com

Осенью сад постепенно теряет свои краски, а с первыми морозами клумбы становятся совсем пустыми. Однако есть одно необычное растение, которое даже в разгар зимы способно превратить ваш участок в сказочный уголок. Оно не сбрасывает листья, не боится холодов, а его яркие красные ягоды особенно эффектно смотрятся на фоне белого снега. К тому же этот куст настолько компактен, что поместится даже в самом маленьком саду.

Новини.LIVE со ссылкой на RHS рассказывает, что это за растение, чем оно особенное и как правильно выращивать его в Украине.

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Какой куст будет украшать сад даже зимой

Речь идет о гаультерии лежачей (Gaultheria procumbens) — миниатюрном вечнозеленом кусте, родом из Северной Америки. Его высота составляет всего 10–15 см, однако со временем растение разрастается вширь, образуя густой зеленый ковер.

Гаультерия прекрасно подходит для оформления садовых дорожек, затененных клумб, участков под деревьями и композиций с хвойными растениями.

Растение меняет свой вид в зависимости от сезона. Летом среди блестящих листьев появляются маленькие белые или розовые цветы, похожие на колокольчики. Впоследствии на их месте созревают круглые красные ягоды, которые могут оставаться на веточках всю зиму.

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А с приходом холодов листва приобретает бронзовые и багряные оттенки. Особенно красиво куст выглядит после снегопада, когда из-под снега выглядывают красные плоды.

Куст гаультерии лежачей. Фото: stock.adobe.com

Как правильно посадить гаультерию осенью

Это декоративное растение хорошо себя чувствует в украинском климате при условии правильного выбора места. Больше всего ему нравится полутень, а вот палящее солнце и пересушенная земля могут навредить.

Чтобы куст прижился, придерживайтесь простых правил:

Выберите затененное место, где не застаивается вода. Подготовьте рыхлую, богатую органикой кислую почву. Подойдет субстрат для рододендронов или других вересковых растений. Если на вашем участке щелочная почва, лучше выращивать гаультерию в контейнере с кислым субстратом. Так растению будет проще обеспечить необходимые условия. Выкопайте ямку чуть шире корневого кома саженца. Осторожно поместите растение в землю, оставив корневую шейку на прежнем уровне. Полейте куст и замульчируйте поверхность сосновой корой.

Лучше всего проводить посадку в начале осени, чтобы корни успели укрепиться до морозов. В ноябре контейнерные саженцы высаживают только тогда, когда почва еще не промерзла и есть время для укоренения. В противном случае лучше отложить работы до весны.

Посадка гаультерии лежачей в открытый грунт. Фото: ruralsprout.com

Как ухаживать за гаультерией зимой

Главное преимущество куста — морозостойкость и отсутствие необходимости в сложном уходе. Однако молодые растения в первую зиму желательно дополнительно защитить.

Перед похолоданием проверьте влажность почвы. Она не должна полностью пересыхать, но чрезмерный полив также опасен. Прикройте прикорневую зону слоем мульчи, чтобы защитить корни от резких перепадов температур.

Весной достаточно убрать сухую или поврежденную листву. Регулярной сильной обрезки гаультерия не требует.

Важно помнить, что красные плоды предназначены для декоративного украшения сада, а не для употребления в пищу.

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