Посадка гаультерії лежачої у відкритий ґрунт. Фото: ruralsprout.com

Восени сад поступово втрачає барви, а з першими морозами клумби стають зовсім порожніми. Проте є одна незвичайна рослина, яка навіть посеред зими здатна перетворити вашу ділянку на казковий куточок. Вона не скидає листя, не боїться холодів, а її яскраві червоні ягоди особливо ефектно виглядають на тлі білого снігу. До того ж цей кущ настільки компактний, що поміститься навіть у найменшому саду.

Новини.LIVE з посиланням на RHS розповідає, що це за рослина, чим вона особлива та як правильно вирощувати її в Україні.

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Який кущ прикрашатиме сад навіть узимку

Йдеться про гаультерію лежачу (Gaultheria procumbens) — мініатюрний вічнозелений кущ родом із Північної Америки. Його висота становить лише 10–15 см, проте з часом рослина розростається вшир, утворюючи густий зелений килим.

Гаультерія чудово підходить для оформлення садових доріжок, затінених клумб, ділянок під деревами та композицій із хвойними рослинами.

Рослина змінює свій вигляд залежно від сезону. Влітку серед блискучого листя з'являються маленькі білі або рожеві квіти, схожі на дзвіночки. Згодом на їхньому місці достигають круглі червоні ягоди, які можуть залишатися на гілочках усю зиму.

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А з приходом холодів листя набуває бронзових і багряних відтінків. Особливо красиво кущ виглядає після снігопаду, коли з-під снігу визирають червоні плоди.

Кущ гаультерії лежачої. Фото: stock.adobe.com

Як правильно посадити гаультерію восени

Ця декоративна рослина добре почувається в українському кліматі за умови правильного вибору місця. Найбільше їй подобається півтінь, а ось палюче сонце та пересушена земля можуть зашкодити.

Щоб кущ прижився, дотримуйтеся простих правил:

Оберіть затінене місце, де не застоюється вода. Підготуйте пухкий, багатий на органіку кислий ґрунт. Підійде субстрат для рододендронів або інших вересових рослин. Якщо на вашій ділянці лужний ґрунт, краще вирощувати гаультерію в контейнері з кислим субстратом. Так рослині буде простіше забезпечити потрібні умови. Викопайте ямку трохи ширшу за кореневу грудку саджанця. Обережно помістіть рослину в землю, залишивши кореневу шийку на попередньому рівні. Полийте кущ і замульчуйте поверхню сосновою корою.

Найкраще проводити посадку на початку осені, щоб коріння встигло зміцніти до морозів. У листопаді контейнерні саджанці висаджують лише тоді, коли ґрунт ще не промерз і є час для вкорінення. Інакше краще відкласти роботи до весни.

Посадка гаультерії лежачої у відкритий ґрунт. Фото: ruralsprout.com

Як доглядати за гаультерією взимку

Головна перевага куща — морозостійкість і відсутність потреби в складному догляді. Проте молоді рослини першої зими бажано додатково захистити.

Перед похолоданням перевірте вологість землі. Вона не повинна повністю пересихати, але надмірний полив також небезпечний. Прикрийте прикореневу зону шаром мульчі, щоб захистити коріння від різких перепадів температур.

Навесні достатньо прибрати сухе або пошкоджене листя. Регулярного сильного обрізування гаультерія не потребує.

Важливо пам'ятати, що червоні плоди призначені для декоративного оздоблення саду, а не для вживання в їжу.

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