Туя почала жовтіти та буріти восени. Колаж: Новини.LIVE

Ще влітку туї тішили густою зеленою хвоєю, а вже в листопаді почали жовтіти й буріти. Здається, що дерева просто всихають на очах. Насамперед варто звернути увагу на одну деталь, яка допоможе зрозуміти, чи справді вашим туям загрожує небезпека.

Новини.LIVE з посиланням на Interia Kobieta розповідає, чому туї жовтіють, буріють перед зимою та які ознаки вказують на пересихання або хворобу.

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Чому туї жовтіють і буріють восени

Пожовтіння хвої не завжди свідчить про хворобу. Річ у тім, що туї, хоч і залишаються зеленими протягом року, теж поступово позбуваються старої хвої.

Найчастіше це відбувається саме восени. Гілочки всередині крони, ближче до стовбура, отримують менше сонячного світла. З часом стара хвоя жовтіє, набуває коричневого відтінку та осипається. Це цілком природний процес, який не шкодить здоров'ю дерева. Якщо зовнішня частина крони залишається зеленою, хвилюватися не потрібно.

Коли пожовтіння туї свідчить про хворобу

Якщо хвоя буріє із зовнішнього боку крони, причиною можуть бути пересихання, надлишок добрив, пошкодження коренів або грибкові захворювання.

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Особливу увагу зверніть на такі ознаки:

Молоді пагони жовтіють і поступово відмирають. На хвої з'являються темні плями. Побуріння швидко поширюється на здорові гілки. Окремі ділянки крони повністю всихають.

Якщо помітили такі симптоми, видаліть явно уражені та відмерлі пагони чистим секатором. За підозри на грибкову інфекцію варто встановити її причину, перш ніж застосовувати фунгіциди.

Також не варто наприкінці осені підживлювати дерева азотними добривами, намагаючись повернути їм зелений колір.

Що зробити з туями на початку листопада

Одна з найважливіших процедур перед зимою — правильний полив. Багато садівників припиняють зволожувати хвойні ще наприкінці літа, вважаючи, що осінніх дощів цілком достатньо.

Однак туї продовжують втрачати вологу навіть у холодну пору року. Коли ґрунт промерзає, коріння вже не може повноцінно поглинати вологу. Через це хвоя пересихає та буріє.

Щоб уникнути проблеми, перед морозами перевірте землю під деревом. Якщо на глибині 5–10 см вона суха, тую потрібно добре полити.

Важливо дотримуватися кількох правил:

Поливайте вранці, коли температура повітря плюсова. Спрямовуйте воду під корінь, а не на крону. Зволожуйте ґрунт поступово, щоб вода проникла до коренів. Продовжуйте полив за потреби, доки земля не промерзне.

Проте не перестарайтеся. Якщо ґрунт постійно мокрий, додаткова вода лише погіршить стан дерева. Надмірна волога може спричинити загнивання коренів.

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