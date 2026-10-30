Туя начала желтеть и буреть осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Еще летом туи радовали густой зеленой хвоей, а уже в ноябре начали желтеть и буреть. Кажется, что деревья просто усыхают на глазах. Прежде всего стоит обратить внимание на одну деталь, которая поможет понять, действительно ли вашим туям угрожает опасность.

Новини.LIVE со ссылкой на Interia Kobieta рассказывают, почему туи желтеют и буреют перед зимой и какие признаки указывают на пересыхание или болезнь.

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Почему туи желтеют и буреют осенью

Пожелтение хвои не всегда свидетельствует о болезни. Дело в том, что туи, хотя и остаются зелеными в течение года, тоже постепенно избавляются от старой хвои.

Чаще всего это происходит именно осенью. Ветки внутри кроны, ближе к стволу, получают меньше солнечного света. Со временем старая хвоя желтеет, приобретает коричневый оттенок и осыпается. Это вполне естественный процесс, который не наносит вреда здоровью дерева. Если внешняя часть кроны остается зеленой, волноваться не нужно.

Когда пожелтение туи свидетельствует о болезни

Если хвоя буреет с внешней стороны кроны, причиной могут быть пересыхание, избыток удобрений, повреждение корней или грибковые заболевания.

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Обратите особое внимание на следующие признаки:

Молодые побеги желтеют и постепенно отмирают. На хвое появляются тёмные пятна. Побурение быстро распространяется на здоровые ветви. Отдельные участки кроны полностью усыхают.

Если вы заметили такие симптомы, удалите явно пораженные и отмершие побеги чистым секатором. При подозрении на грибковую инфекцию следует установить ее причину, прежде чем применять фунгициды.

Также не стоит в конце осени подкармливать деревья азотными удобрениями, пытаясь вернуть им зеленый цвет.

Что делать с туями в начале ноября

Одна из важнейших процедур перед зимой — правильный полив. Многие садоводы прекращают поливать хвойные еще в конце лета, считая, что осенних дождей вполне достаточно.

Однако туи продолжают терять влагу даже в холодное время года. Когда почва промерзает, корни уже не могут полноценно поглощать влагу. Из-за этого хвоя пересыхает и буреет.

Чтобы избежать этой проблемы, перед заморозками проверьте почву под деревом. Если на глубине 5–10 см она сухая, тую нужно хорошо полить.

Важно соблюдать несколько правил:

Поливайте утром, когда температура воздуха выше нуля. Направляйте воду к корням, а не на крону. Увлажняйте почву постепенно, чтобы вода проникла к корням. Продолжайте полив по мере необходимости, пока земля не промерзнет.

Однако не переусердствуйте. Если почва постоянно влажная, дополнительная вода только ухудшит состояние дерева. Избыток влаги может привести к загниванию корней.

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