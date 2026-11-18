Мульчування молодих дерев восени. Фото: shutterstock.com

Молоді дерева в саду легко переносять перепади температури взимку і навіть сильні морози, якщо їх правильно укрити. Адже якісна мульча працює як природна ковдра.

Новини.LIVE розповідає, чим замульчувати молоді плодові дерева на зиму, щоб захистити коріння від морозів та які матеріали найкраще зберігають тепло.

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Яка мульча найкраще захищає дерева від морозу

Найбільше зимового захисту потребують саджанці першого та другого року після посадки. Їхня коренева система ще недостатньо розвинена, тому різке промерзання ґрунту стає серйозним випробуванням.

Для утеплення пристовбурового кола підійдуть кілька доступних матеріалів:

деревна кора та тріска

Один із найкращих варіантів для молодого саду. Вони повільно розкладаються, добре пропускають повітря та допомагають підтримувати стабільнішу температуру землі.

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сухе опале листя

Практично безкоштовний утеплювач, який легко знайти восени. Найкраще використовувати подрібнене здорове листя, яке не злежуватиметься щільним мокрим шаром.

перепрілий компост або перегній

Не лише захищає поверхню ґрунту від температурних коливань, а й поступово покращує його родючість. Головне, щоб органіка була повністю дозрілою.

солома

Добре утримує повітря між стеблами, створюючи додатковий теплоізоляційний шар. Проте під нею можуть оселятися миші, тому біля молодих дерев її варто використовувати обережно.

Якої товщини має бути шар мульчі

Для дерев підходить шар органічної мульчі приблизно 7,5 см. Для зимового утеплення зазвичай достатньо 5–8 см, а пухкі крупні матеріали можна розкласти шаром до 10 см.

Але найважливіше правило стосується не товщини. Між мульчею та стовбуром залишайте 10–15 см вільного простору. Якщо насипати матеріал впритул до кори, під ним накопичуватиметься волога. Це підвищує ризик загнивання та пошкодження кореневої шийки. Розподіляйте утеплювач широким колом, бажано до країв крони, а не маленькою купкою біля стовбура.

Коли потрібно мульчувати молоді дерева восени

Не поспішайте утеплювати сад під час теплої осені. Найкраще робити це після регулярних перших заморозків, коли ґрунт уже охолонув, але ще не промерз глибоко.

Перед роботою приберіть бур'яни та рослинні рештки. Якщо осінь була сухою, полийте дерева до промерзання землі. На перезволоженому ґрунті додатковий полив не потрібен.

Не використовуйте свіжий гній, уражене хворобами листя та товстий шар свіжої тирси, яка може злежуватися. Поліетиленова плівка також не підходить для такого утеплення.

І пам'ятайте, що мульча захищає передусім коріння. Молоді стовбури додатково варто убезпечити від гризунів захисною сіткою, а від зимових сонячних опіків — світлим повітропроникним укриттям.

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