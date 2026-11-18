Мульчирование молодых деревьев осенью. Фото: shutterstock.com

Молодые деревья в саду легко переносят перепады температуры зимой и даже сильные морозы, если их правильно укрыть. Ведь качественная мульча действует как естественное одеяло.

Новини.LIVE рассказывает, чем замульчировать молодые плодовые деревья на зиму, чтобы защитить корни от морозов, и какие материалы лучше всего сохраняют тепло.

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Какая мульча лучше всего защищает деревья от мороза

Больше всего зимней защиты нуждаются саженцы первого и второго года после посадки. Их корневая система еще недостаточно развита, поэтому резкое промерзание почвы становится серьезным испытанием.

Для утепления приствольного круга подойдут несколько доступных материалов:

древесная кора и щепа

Один из лучших вариантов для молодого сада. Они медленно разлагаются, хорошо пропускают воздух и помогают поддерживать более стабильную температуру почвы.

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сухие опавшие листья

Практически бесплатный утеплитель, который легко найти осенью. Лучше всего использовать измельченные здоровые листья, которые не будут слеживаться в плотный мокрый слой.

перепревший компост или перегной

Не только защищает поверхность почвы от перепадов температуры, но и постепенно улучшает ее плодородие. Главное, чтобы органика была полностью созревшей.

солома

Хорошо удерживает воздух между стеблями, создавая дополнительный теплоизоляционный слой. Однако под ней могут селиться мыши, поэтому возле молодых деревьев ее следует использовать осторожно.

Какой толщины должен быть слой мульчи

Для деревьев подходит слой органической мульчи толщиной примерно 7,5 см. Для зимнего утепления обычно достаточно 5–8 см, а рыхлые крупнозернистые материалы можно разложить слоем до 10 см.

Но самое важное правило касается не толщины. Между мульчей и стволом оставляйте 10–15 см свободного пространства. Если насыпать материал вплотную к коре, под ним будет скапливаться влага. Это повышает риск загнивания и повреждения корневой шейки. Распределяйте утеплитель широким кругом, желательно до краев кроны, а не маленькой кучкой у ствола.

Когда нужно мульчировать молодые деревья осенью

Не спешите утеплять сад во время теплой осени. Лучше всего делать это после первых регулярных заморозков, когда почва уже остыла, но еще не промерзла глубоко.

Перед работой удалите сорняки и растительные остатки. Если осень была сухой, полейте деревья до промерзания земли. На переувлажненной почве дополнительный полив не требуется.

Не используйте свежий навоз, пораженные болезнями листья и толстый слой свежих опилок, которые могут слеживаться. Полиэтиленовая пленка также не подходит для такого утепления.

И помните, что мульча защищает прежде всего корни. Молодые стволы дополнительно стоит защитить от грызунов защитной сеткой, а от зимних солнечных ожогов — светлым воздухопроницаемым укрытием.

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