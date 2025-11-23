Лучшие сорта груш для посадки в Украине - 6 сладких и урожайных разновидностей

Посади и не пожалеешь — шесть лучших сортов груш для дачи
Украинские дачники выделяют несколько сортов груш, которые стабильно плодоносят, не болеют и отличаются насыщенным сладким вкусом. Они прекрасно растут в разных регионах и подходят даже начинающим садоводам.
Новини.LIVE рекомендует шесть проверенных разновидностей, которые стоит посадить в саду в этом сезоне.
Почему именно эти сорта
Современные селекционные груши сочетают сладкий вкус, высокую урожайность и устойчивость к болезням. Они хорошо растут в разных регионах Украины и не требуют сложного ухода. Такие деревья быстро приживаются, легко переносят морозы и дают стабильный урожай даже при переменчивых погодных условиях.
Лучшие сорта груш
- Санта Мария — сочная, ароматная, с легкой кислинкой; отлично переносит мороз.
- Конференция — десертная, очень сладкая, с долгим сроком хранения.
- Вильямс — ранний, ароматный, стабильно урожайный сорт.
- Лесная красавица — неприхотливая, хорошо растет даже на слабых почвах.
- Любимица Клаппа — медовые плоды уже в середине лета, идеальна для свежего потребления.
- Бланка — гигантские плоды до 600-800 г, отличная зимняя лежкость до полугода.
Для чего выбирать устойчивые сорта
Такие груши реже болеют, лучше зимуют и дают стабильный урожай даже в неблагоприятные годы. Посадив несколько разных сортов, можно собирать плоды от лета до поздней осени. Кроме того, они меньше нуждаются в обработках и уходе, что делает их идеальным выбором для занятых дачников.
