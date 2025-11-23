Видео
Видео

Посади и не пожалеешь — шесть лучших сортов груш для дачи

Посади и не пожалеешь — шесть лучших сортов груш для дачи

Дата публикации 23 ноября 2025 03:13
обновлено: 17:52
Лучшие сорта груш для посадки в Украине - 6 сладких и урожайных разновидностей
Урожай груш в руке. Фото: BayOZ

Украинские дачники выделяют несколько сортов груш, которые стабильно плодоносят, не болеют и отличаются насыщенным сладким вкусом. Они прекрасно растут в разных регионах и подходят даже начинающим садоводам.

Новини.LIVE рекомендует шесть проверенных разновидностей, которые стоит посадить в саду в этом сезоне.

Читайте также:

Почему именно эти сорта

Современные селекционные груши сочетают сладкий вкус, высокую урожайность и устойчивость к болезням. Они хорошо растут в разных регионах Украины и не требуют сложного ухода. Такие деревья быстро приживаются, легко переносят морозы и дают стабильный урожай даже при переменчивых погодных условиях.

Лучшие сорта груш

  • Санта Мария — сочная, ароматная, с легкой кислинкой; отлично переносит мороз.
  • Конференция — десертная, очень сладкая, с долгим сроком хранения.
  • Вильямс — ранний, ароматный, стабильно урожайный сорт.
  • Лесная красавица — неприхотливая, хорошо растет даже на слабых почвах.
  • Любимица Клаппа — медовые плоды уже в середине лета, идеальна для свежего потребления.
  • Бланка — гигантские плоды до 600-800 г, отличная зимняя лежкость до полугода.

Для чего выбирать устойчивые сорта

Такие груши реже болеют, лучше зимуют и дают стабильный урожай даже в неблагоприятные годы. Посадив несколько разных сортов, можно собирать плоды от лета до поздней осени. Кроме того, они меньше нуждаются в обработках и уходе, что делает их идеальным выбором для занятых дачников.

Мы уже писали о том, как посадить кабачки осенью так, чтобы весной получить дружные всходы.

Ранее объясняли то, что делать хозяевам, которые не успели обработать сад осенью.

Подробнее рассказывали о том, какую падалицу можно отправлять в компост, а какую обязательно надо утилизировать.

деревья огород сад груша сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
