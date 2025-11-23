Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Посади й не пошкодуєш — шість найкращих сортів груш для дачі

Посади й не пошкодуєш — шість найкращих сортів груш для дачі

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 03:13
Оновлено: 17:52
Найкращі сорти груш для посадки в Україні - 6 солодких і врожайних різновидів
Врожай груш у руці. Фото: BayOZ

Українські дачники виділяють кілька сортів груш, які стабільно плодоносять, не хворіють і відрізняються насиченим солодким смаком. Вони чудово ростуть у різних регіонах і підходять навіть початківцям.

Новини.LIVE рекомендує шість перевірених різновидів, які варто посадити у саду цього сезону.

Реклама
Читайте також:

Чому саме ці сорти

Сучасні селекційні груші поєднують солодкий смак, високу врожайність і стійкість до хвороб. Вони добре ростуть у різних регіонах України та не потребують складного догляду. Такі дерева швидко приживаються, легко переносять морози й дають стабільний урожай навіть за мінливих погодних умов.

Найкращі сорти груш

  • Санта Марія — соковита, ароматна, з легкою кислинкою; відмінно переносить мороз.
  • Конференція — десертна, дуже солодка, з довгим терміном зберігання.
  • Вільямс — ранній, ароматний, стабільно врожайний сорт.
  • Лісова красуня — невибаглива, добре родить навіть на слабких ґрунтах.
  • Улюблениця Клаппа — медові плоди вже в середині літа, ідеальна для свіжого споживання.
  • Бланка — велетенські плоди до 600-800 г, чудова зимова лежкість до пів року.

Для чого обирати стійкі сорти

Такі груші рідше хворіють, краще зимують і дають стабільний урожай навіть у несприятливі роки. Посадивши кілька різних сортів, можна збирати плоди від літа до пізньої осені. Крім того, вони менше потребують обробок та догляду, що робить їх ідеальним вибором для зайнятих дачників.

Ми вже писали про те, як посадити кабачки восени так, щоб навесні отримати дружні сходи.

Раніше пояснювали те, що робити господарям, які не встигли обробити сад восени.

Детальніше розповідали про те, яку падалицю можна відправляти в компост, а яку обов’язково треба утилізувати.

дерева город сад груша сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації