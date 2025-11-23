Найкращі сорти груш для посадки в Україні - 6 солодких і врожайних різновидів

Врожай груш у руці. Фото: BayOZ

Українські дачники виділяють кілька сортів груш, які стабільно плодоносять, не хворіють і відрізняються насиченим солодким смаком. Вони чудово ростуть у різних регіонах і підходять навіть початківцям.

Новини.LIVE рекомендує шість перевірених різновидів, які варто посадити у саду цього сезону.

Чому саме ці сорти

Сучасні селекційні груші поєднують солодкий смак, високу врожайність і стійкість до хвороб. Вони добре ростуть у різних регіонах України та не потребують складного догляду. Такі дерева швидко приживаються, легко переносять морози й дають стабільний урожай навіть за мінливих погодних умов.

Найкращі сорти груш

Санта Марія — соковита, ароматна, з легкою кислинкою; відмінно переносить мороз.

Конференція — десертна, дуже солодка, з довгим терміном зберігання.

Вільямс — ранній, ароматний, стабільно врожайний сорт.

Лісова красуня — невибаглива, добре родить навіть на слабких ґрунтах.

Улюблениця Клаппа — медові плоди вже в середині літа, ідеальна для свіжого споживання.

Бланка — велетенські плоди до 600-800 г, чудова зимова лежкість до пів року.

Для чого обирати стійкі сорти

Такі груші рідше хворіють, краще зимують і дають стабільний урожай навіть у несприятливі роки. Посадивши кілька різних сортів, можна збирати плоди від літа до пізньої осені. Крім того, вони менше потребують обробок та догляду, що робить їх ідеальним вибором для зайнятих дачників.

