Найсолодший сорт яблук для саду - опис, переваги та як садити

Дівчина тримає яблуко в руці. Фото: Pixabay

У 2025 році садівники назвали "Амброзію" найсолодшим сортом яблук — він обійшов за смаком навіть популярні різновиди. Сорт стабільно родить і має медову цукристість.

Новини.LIVE розповідає, чому саме "Амброзію" радять садити і що робить її лідером сезону.

Реклама

Читайте також:

Чим "Амброзія" краща за популярні сорти

"Амброзія" — канадський сорт із медовою солодкістю та майже нульовою кислотністю. Плоди великі, 180-250 г, хрумкі, соковиті, зі смаком груші та квіткового меду. Зберігаються до 6-9 місяців без втрати щільності. Це робить сорт практичним і для саду, і для продажу.

Врожайність і особливості дерева

Дерево середнє — 2,5-3,5 м, зручно у догляді та зборі врожаю. Крона розлога, добре освітлена. На підщепі 54-118 "Амброзія" вступає в плодоношення вже на 2-3 рік. Врожайність висока й стабільна навіть у прохолодні роки. Для кращої зав’язі поруч висаджують запилювачі: "Гала", "Голден Делішес", "Пінова", "Мутсу".

Як правильно саджати "Амброзію"

Виберіть сонячне місце з родючим ґрунтом і гарним дренажем. Викопайте яму 60×60×60 см, змішайте частину землі з відром компосту та 150-200 г золи. Кореневу шийку залишайте на рівні ґрунту.

Після посадки полийте 2 відрами води й замульчуйте шаром 5-7 см. Перший рік поливайте кожні 7-10 днів по 10-15 л. Навесні обов’язково дайте підживлення, щоб підтримати ріст молодого дерева.

Ми вже писали про те, чому садівники радять висаджувати кущі саме восени.

Раніше пояснювали те, як визначити, який тип каналізації працюватиме ефективніше саме у вашому випадку.

Детальніше розповідали про те, які лісові ресурси дозволено збирати законно та як діяти, щоб не отримати штраф.