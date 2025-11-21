Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Найсолодший сорт яблук — чому саме його радять садити

Найсолодший сорт яблук — чому саме його радять садити

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 03:13
Оновлено: 14:58
Найсолодший сорт яблук для саду - опис, переваги та як садити
Дівчина тримає яблуко в руці. Фото: Pixabay

У 2025 році садівники назвали "Амброзію" найсолодшим сортом яблук — він обійшов за смаком навіть популярні різновиди. Сорт стабільно родить і має медову цукристість.

Новини.LIVE розповідає, чому саме "Амброзію" радять садити і що робить її лідером сезону.

Реклама
Читайте також:

Чим "Амброзія" краща за популярні сорти

"Амброзія" — канадський сорт із медовою солодкістю та майже нульовою кислотністю. Плоди великі, 180-250 г, хрумкі, соковиті, зі смаком груші та квіткового меду. Зберігаються до 6-9 місяців без втрати щільності. Це робить сорт практичним і для саду, і для продажу.

Врожайність і особливості дерева

Дерево середнє — 2,5-3,5 м, зручно у догляді та зборі врожаю. Крона розлога, добре освітлена. На підщепі 54-118 "Амброзія" вступає в плодоношення вже на 2-3 рік. Врожайність висока й стабільна навіть у прохолодні роки. Для кращої зав’язі поруч висаджують запилювачі: "Гала", "Голден Делішес", "Пінова", "Мутсу".

Як правильно саджати "Амброзію"

Виберіть сонячне місце з родючим ґрунтом і гарним дренажем. Викопайте яму 60×60×60 см, змішайте частину землі з відром компосту та 150-200 г золи. Кореневу шийку залишайте на рівні ґрунту.

Після посадки полийте 2 відрами води й замульчуйте шаром 5-7 см. Перший рік поливайте кожні 7-10 днів по 10-15 л. Навесні обов’язково дайте підживлення, щоб підтримати ріст молодого дерева.

Ми вже писали про те, чому садівники радять висаджувати кущі саме восени.

Раніше пояснювали те, як визначити, який тип каналізації працюватиме ефективніше саме у вашому випадку.

Детальніше розповідали про те, які лісові ресурси дозволено збирати законно та як діяти, щоб не отримати штраф.

дерева поради город сад яблука сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації