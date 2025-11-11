Відео
Помідори взимку без теплиці — сорт, який дивує врожаєм

Помідори взимку без теплиці — сорт, який дивує врожаєм

Дата публікації: 11 листопада 2025 03:13
Оновлено: 16:35
Як вирощувати помідори вдома взимку - сорт томатів із рекордним урожаєм
Врожай помідорів у саду. Фото: Pinterest

Вирощувати свіжі помідори можна навіть узимку — без теплиці й складного догляду. Є сорт, який дає стабільний урожай вдома, на підвіконні або балконі. Він невибагливий, стійкий до хвороб і радує солодкими плодами навіть узимку.

Новини.LIVE розповідає, який сорт томатів плодоносить узимку та як вирощувати його вдома, щоб зібрати рекордний урожай.

Помідори, що не бояться холоду

Томати зазвичай теплолюбиві, але сучасні селекціонери вивели гібриди, які чудово плодоносять навіть за низьких температур. Один із таких сортів — "Рожева перлина". Це карликовий гібрид, який утворює міцні кущі та дає до 15 кг плодів із рослини. Його можна вирощувати на балконі, підвіконні або в теплій підсобці.

Як вирощувати

  • Висаджуйте насіння у горщики або контейнери з родючим ґрунтом.
  • У теплі дні рослину можна виставляти на балкон чи терасу, а при морозах — заносити в дім.
  • Помідори не потребують запилення комахами, легко цвітуть і плодоносять у кімнатних умовах.
  • Поливати варто відстояною теплою водою, щоб уникнути грибка й шкідників.

Переваги сорту "Рожева перлина"

  • Стабільний урожай у будь-яку пору року.
  • Солодкий смак і соковита м’якоть.
  • Стійкість до хвороб.
  • Підходить для квартир і приватних будинків.

Такий сорт стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче мати власні свіжі томати навіть узимку.

врожай зима поради будинок помідори сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
