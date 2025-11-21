Самый сладкий сорт яблок для сада - описание, преимущества и как сажать

Девушка держит яблоко в руке. Фото: Pixabay

В 2025 году садоводы назвали "Амброзию" самым сладким сортом яблок — он обошел по вкусу даже популярные разновидности. Сорт стабильно родит и имеет медовую сахаристость.

Новини.LIVE рассказывает, почему именно "Амброзию" советуют сажать и что делает ее лидером сезона.

Чем "Амброзия" лучше популярных сортов

"Амброзия" — канадский сорт с медовой сладостью и почти нулевой кислотностью. Плоды крупные, 180-250 г, хрустящие, сочные, со вкусом груши и цветочного меда. Хранятся до 6-9 месяцев без потери плотности. Это делает сорт практичным и для сада, и для продажи.

Урожайность и особенности дерева

Дерево среднее — 2,5-3,5 м, удобно в уходе и сборе урожая. Крона раскидистая, хорошо освещенная. На подвое 54-118 "Амброзия" вступает в плодоношение уже на 2-3 год. Урожайность высокая и стабильная даже в прохладные годы. Для лучшей завязи рядом высаживают опылители: "Гала", "Голден Делишес", "Пинова", "Мутсу".

Как правильно сажать "Амброзию"

Выберите солнечное место с плодородной почвой и хорошим дренажем. Выкопайте яму 60×60×60 см, смешайте часть земли с ведром компоста и 150-200 г золы. Корневую шейку оставляйте на уровне почвы.

После посадки полейте 2 ведрами воды и замульчируйте слоем 5-7 см. Первый год поливайте каждые 7-10 дней по 10-15 л. Весной обязательно дайте подкормку, чтобы поддержать рост молодого дерева.

