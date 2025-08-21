Как ухаживать за черешней, чтобы получить большой урожай в следующем году — советы дачникам

Черешня на дереве. Фото: Pixabay

Сочные и сладкие ягоды черешни — лучшая награда за труд в саду. Чтобы в следующем году лакомиться большим количеством ягод, стоит придерживаться нескольких простых правил ухода, которые значительно повышают плодоношение.

Выбор сорта и посадка

Перед посадкой выберите сорт, который хорошо подходит для вашего климата. Популярные варианты — "Дачница", "Темп", "Ярославна", "Крупноплодная". Покупайте саженцы только в проверенных питомниках, чтобы избежать болезней и вредителей.

Полив

Черешня нуждается в достаточной влаге, особенно во время активного роста и формирования плодов. Недостаточный полив может значительно снизить урожай и размер ягод.

Подкормка

В течение сезона подкармливайте дерево минеральными или органическими удобрениями. Это способствует развитию крупных, сладких и сочных ягод, а также укрепляет дерево.

Обрезка и формирование кроны

Удаляйте сухие, больные и поврежденные ветви. Правильная форма кроны позволяет солнцу проникать ко всем ветвям, что способствует обильному плодоношению.

Защита от вредителей и болезней

Регулярно осматривайте дерево на наличие вредителей и признаков болезней. Используйте профилактические обработки и биопрепараты при необходимости, чтобы ягоды оставались здоровыми и сочными.

Мульчирование

Мульчируйте приствольный круг опилками, соломой или скошенной травой. Мульча помогает сохранить влагу, подавляет сорняки и улучшает состояние дерева.

