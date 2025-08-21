Видео
Главная Дом и огород Удвойте урожай черешни в следующем году — шесть советов дачникам

Удвойте урожай черешни в следующем году — шесть советов дачникам

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 16:54
Как ухаживать за черешней, чтобы получить большой урожай в следующем году — советы дачникам
Черешня на дереве. Фото: Pixabay

Сочные и сладкие ягоды черешни — лучшая награда за труд в саду. Чтобы в следующем году лакомиться большим количеством ягод, стоит придерживаться нескольких простых правил ухода, которые значительно повышают плодоношение.

Новини.LIVE рассказывают садоводам, как это сделать.

Читайте также:

Выбор сорта и посадка

Перед посадкой выберите сорт, который хорошо подходит для вашего климата. Популярные варианты — "Дачница", "Темп", "Ярославна", "Крупноплодная". Покупайте саженцы только в проверенных питомниках, чтобы избежать болезней и вредителей.

Черешня
Человек сажает черешню. Фото: Avantura

Полив

Черешня нуждается в достаточной влаге, особенно во время активного роста и формирования плодов. Недостаточный полив может значительно снизить урожай и размер ягод.

Черешня
Дачник поливает саженец черешни. Фото: Avantura

Подкормка

В течение сезона подкармливайте дерево минеральными или органическими удобрениями. Это способствует развитию крупных, сладких и сочных ягод, а также укрепляет дерево.

Черешня
Подкормка плодовых деревьев. Фото: shutterstock.com

Обрезка и формирование кроны

Удаляйте сухие, больные и поврежденные ветви. Правильная форма кроны позволяет солнцу проникать ко всем ветвям, что способствует обильному плодоношению.

Черешня
Садовник подрезает деревья. Фото: agroapp

Защита от вредителей и болезней

Регулярно осматривайте дерево на наличие вредителей и признаков болезней. Используйте профилактические обработки и биопрепараты при необходимости, чтобы ягоды оставались здоровыми и сочными.

Черешня
Опасный вредитель в саду. Фото: agrarii-razom.com.ua

Мульчирование

Мульчируйте приствольный круг опилками, соломой или скошенной травой. Мульча помогает сохранить влагу, подавляет сорняки и улучшает состояние дерева.

Черешня
Мульчирование деревьев на зиму. Фото: sad-ogorod.in.ua

Напомним, мы писали о том, какие деревья нужно успеть обрезать до сентября 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от скворцов на черешне и спасти урожай от птиц.

Также мы сообщали о том, как можно защитить черешню от бактериального рака.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
