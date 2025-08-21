Відео
Головна Дім та город Подвойте врожай черешні наступного року — шість порад дачникам

Подвойте врожай черешні наступного року — шість порад дачникам

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 16:54
Як доглядати черешню, щоб отримати великий врожай наступного року — поради дачникам
Черешня на дереві. Фото: Pixabay

Соковиті та солодкі ягоди черешні — найкраща нагорода за працю в саду. Щоб наступного року ласувати великою кількістю ягід, варто дотримуватися кількох простих правил догляду, які значно підвищують плодоносіння. 

Новини.LIVE розповідають садівникам, як це зробити.

Читайте також:

Вибір сорту та посадка 

Перед посадкою оберіть сорт, який добре підходить для вашого клімату. Популярні варіанти — "Дачниця", "Темп", "Ярославна", "Великоплідна". Купуйте саджанці лише в перевірених розплідниках, щоб уникнути хвороб і шкідників.

Черешня
Людина саджає черешню. Фото: Avantura

Полив

Черешня потребує достатньої вологи, особливо під час активного росту та формування плодів. Недостатній полив може значно знизити урожай і розмір ягід.

Черешня
Дачник поливає саджанець черешні. Фото: Avantura

Підживлення

Протягом сезону підгодовуйте дерево мінеральними або органічними добривами. Це сприяє розвитку великих, солодких і соковитих ягід, а також зміцнює дерево.

Черешня
Підживлення плодових дерев. Фото: shutterstock.com

Обрізка та формування крони

Видаляйте сухі, хворі та пошкоджені гілки. Правильна форма крони дозволяє сонцю проникати до всіх гілок, що сприяє рясному плодоношенню.

Черешня
Садівник підрізає дерева. Фото: agroapp

Захист від шкідників та хвороб

Регулярно оглядайте дерево на наявність шкідників і ознак хвороб. Використовуйте профілактичні обробки та біопрепарати за потреби, щоб ягоди залишалися здоровими та соковитими.

Черешня
 Небезпечний шкідник у саду. Фото: agrarii-razom.com.ua

Мульчування

Мульчуйте пристовбурні кола тирсою, соломою або скошеною травою. Мульча допомагає зберегти вологу, пригнічує бур’яни і покращує стан дерева.

Черешня
Мульчування дерев на зиму. Фото: sad-ogorod.in.ua

Нагадаємо, ми писали про те, які дерева потрібно встигнути обрізати до вересня 2025 року.

Раніше ми розповідали про те, як позбутися шпаків на черешні та врятувати врожай від птахів.

Також ми повідомляли про те, як можна захистити черешню від бактеріального раку.

врожай овочі поради город ефективні способи черешня дерева
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
