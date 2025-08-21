Як доглядати черешню, щоб отримати великий врожай наступного року — поради дачникам

Подвойте врожай черешні наступного року — шість порад дачникам
Соковиті та солодкі ягоди черешні — найкраща нагорода за працю в саду. Щоб наступного року ласувати великою кількістю ягід, варто дотримуватися кількох простих правил догляду, які значно підвищують плодоносіння.
Новини.LIVE розповідають садівникам, як це зробити.
Вибір сорту та посадка
Перед посадкою оберіть сорт, який добре підходить для вашого клімату. Популярні варіанти — "Дачниця", "Темп", "Ярославна", "Великоплідна". Купуйте саджанці лише в перевірених розплідниках, щоб уникнути хвороб і шкідників.
Полив
Черешня потребує достатньої вологи, особливо під час активного росту та формування плодів. Недостатній полив може значно знизити урожай і розмір ягід.
Підживлення
Протягом сезону підгодовуйте дерево мінеральними або органічними добривами. Це сприяє розвитку великих, солодких і соковитих ягід, а також зміцнює дерево.
Обрізка та формування крони
Видаляйте сухі, хворі та пошкоджені гілки. Правильна форма крони дозволяє сонцю проникати до всіх гілок, що сприяє рясному плодоношенню.
Захист від шкідників та хвороб
Регулярно оглядайте дерево на наявність шкідників і ознак хвороб. Використовуйте профілактичні обробки та біопрепарати за потреби, щоб ягоди залишалися здоровими та соковитими.
Мульчування
Мульчуйте пристовбурні кола тирсою, соломою або скошеною травою. Мульча допомагає зберегти вологу, пригнічує бур’яни і покращує стан дерева.
Нагадаємо, ми писали про те, які дерева потрібно встигнути обрізати до вересня 2025 року.
Раніше ми розповідали про те, як позбутися шпаків на черешні та врятувати врожай від птахів.
Також ми повідомляли про те, як можна захистити черешню від бактеріального раку.
Читайте Новини.LIVE!