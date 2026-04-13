Чем подкормить ежевику в апреле 2026: удобрение, которое подарит большой урожай

Подкормка ежевики весной для увеличения урожайности. Коллаж: Новини.LIVE

Мечтаете собирать щедрый урожай ежевики летом? Тогда о кустах следует позаботиться еще весной. В апреле важно обогатить культуру питательными веществами. Есть простая и доступная подкормка, которая поможет растению быстро расти и формировать бесчисленное количество ягод.

чем подкормить ежевику в апреле 2026, чтобы наслаждаться богатым урожаем весь сезон.

Какое удобрение нужно ежевике в апреле

Прежде всего, ежевике весной нужен азот. Именно он отвечает за быстрый рост зеленой массы и формирование сильных побегов. Чаще всего садоводы используют:

аммиачную селитру;

карбамид;

комплексные весенние удобрения.

Среди них аммиачная селитра действует быстрее, поэтому ее часто выбирают для стартовой подкормки. Она быстро насыщает почву и помогает растению проснуться после зимы. Оптимальная норма: 20-30 г аммиачной селитры на один куст.

Как правильно подкармливать ежевику весной

Чтобы получить максимальный эффект, стоит придерживаться простых правил:

Читайте также:

вносить удобрение во влажную почву;

не превышать рекомендованную норму;

сочетать подкормку с мульчированием;

периодически рыхлить землю для доступа воздуха.

Как увеличить урожай ежевики с помощью мульчирования

Один из самых эффективных способов поддержать ежевику весной — мульчирование. Оно выполняет сразу несколько важных функций:

удерживает влагу в почве;

защищает корни от перепадов температур;

улучшает структуру земли;

активизирует полезные микроорганизмы.

В качестве мульчи можно использовать перегной, компост, скошенную траву или торф. Слой должен быть достаточно плотным, чтобы земля под кустами не пересыхала.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Как выбрать идеальный сорт ежевики для собственного сада.

Каким доступным раствором подкормить виноград весной, чтобы гроздья выросли большими и сочными.

Как правильно подкармливать клубнику, чтобы кусты щедро плодоносили.