Чим підживити ожину в квітні 2026: добриво, що подарує великий урожай

Підживіть ожину у квітні цим простим засобом: ягід буде море
Мрієте збирати щедрий врожай ожини влітку? Тоді про кущі слід подбати ще навесні. У квітні важливо збагатити культуру поживними речовинами. Є просте та доступне підживлення, яке допоможе рослині швидко рости та формувати незліченну кількість ягід.
Яке добриво потрібно ожині у квітні
Перш за все, ожині навесні потрібен азот. Саме він відповідає за швидкий ріст зеленої маси та формування сильних пагонів. Найчастіше садівники використовують:
- аміачну селітру;
- карбамід;
- комплексні весняні добрива.
Серед них аміачна селітра діє швидше, тому її часто обирають для стартового підживлення. Вона швидко насичує ґрунт і допомагає рослині прокинутися після зими. Оптимальна норма: 20-30 г аміачної селітри на один кущ.
Як правильно підживлювати ожину навесні
Щоб отримати максимальний ефект, варто дотримуватися простих правил:
- вносити добриво у вологий ґрунт;
- не перевищувати рекомендовану норму;
- поєднувати підживлення з мульчуванням;
- періодично розпушувати землю для доступу повітря.
Як збільшити врожай ожини за допомогою мульчування
Один із найефективніших способів підтримати ожину навесні — мульчування. Воно виконує одразу кілька важливих функцій:
- утримує вологу в ґрунті;
- захищає коріння від перепадів температур;
- покращує структуру землі;
- активізує корисні мікроорганізми.
Як мульчу можна використовувати перегній, компост, скошену траву або торф. Шар має бути достатньо щільним, щоб земля під кущами не пересихала.
Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва
Як обрати ідеальний сорт ожини для власного саду.
Яким доступним розчином підживити виноград навесні, щоб грона виросли великими та соковитими.
Як правильно підживлювати полуницю, щоб кущі щедро плодоносили.
