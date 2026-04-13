Чим підживити ожину в квітні 2026: добриво, що подарує великий урожай

Підживлення ожини навесні для збільшення врожайності.

Мрієте збирати щедрий врожай ожини влітку? Тоді про кущі слід подбати ще навесні. У квітні важливо збагатити культуру поживними речовинами. Є просте та доступне підживлення, яке допоможе рослині швидко рости та формувати незліченну кількість ягід.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити ожину у квітні 2026, щоб насолоджуватися багатим врожаєм увесь сезон.

Яке добриво потрібно ожині у квітні

Перш за все, ожині навесні потрібен азот. Саме він відповідає за швидкий ріст зеленої маси та формування сильних пагонів. Найчастіше садівники використовують:

аміачну селітру;

карбамід;

комплексні весняні добрива.

Серед них аміачна селітра діє швидше, тому її часто обирають для стартового підживлення. Вона швидко насичує ґрунт і допомагає рослині прокинутися після зими. Оптимальна норма: 20-30 г аміачної селітри на один кущ.

Як правильно підживлювати ожину навесні

Щоб отримати максимальний ефект, варто дотримуватися простих правил:

вносити добриво у вологий ґрунт;

не перевищувати рекомендовану норму;

поєднувати підживлення з мульчуванням;

періодично розпушувати землю для доступу повітря.

Як збільшити врожай ожини за допомогою мульчування

Один із найефективніших способів підтримати ожину навесні — мульчування. Воно виконує одразу кілька важливих функцій:

утримує вологу в ґрунті;

захищає коріння від перепадів температур;

покращує структуру землі;

активізує корисні мікроорганізми.

Як мульчу можна використовувати перегній, компост, скошену траву або торф. Шар має бути достатньо щільним, щоб земля під кущами не пересихала.

