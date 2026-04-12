Чим підживити малину в квітні 2026: дешеве та ефективне добриво

Підживлення куща малини навесні.

Врожай малини приємно здивує цього року, якщо знати, коли та яке використати добриво для здоров'я і росту кущів. Є прості та дешеві засоби, що будуть особливо корисними у квітні.

Чим підживити малину у квітні: доступні та ефективні засоби

Дріжджове підживлення

Це натуральне добриво одне з найефективніших. Звичайні пекарські дріжджі здатні стимулювати ріст пагонів і "оживити" ґрунт, активізуючи корисні мікроорганізми.

Приготувати розчин дуже просто: у 10 л теплої води розчиніть 10 г сухих дріжджів і додайте 2 ст. л. цукру. Залиште настоюватися на кілька годин. Поливайте малину під корінь по вологому ґрунту.

Настій деревної золи

Деревна зола — справжня знахідка для тих, хто хоче отримати великі та смачні ягоди. Вона містить калій, який безпосередньо впливає на солодкість плодів. Візьміть 1 склянку золи на 10 л води та залиште на добу. Поливайте кущі під корінь.

Трав'яний настій

Настій з кропиви або кульбаби може стати відмінним джерелом азоту та мікроелементів. Щоб приготувати добриво, подрібніть зелень, залийте водою та залиште бродити приблизно на 5 днів. Перед поливом розведіть у співвідношенні 1:10.

Бананове підживлення

Ще один простий спосіб наситити малину поживними речовинами. Добриво з бананової шкірки багате на калій, який сприяє формуванню соковитих та великих плодів. Залийте шкірки бананів водою та настоюйте кілька днів. Поливайте під кущі, як звичайним добривом.

Як правильно підживлювати малину навесні

Дотримуйтесь простих правил:

Видаліть слабкі та старі пагони, щоб рослина спрямовувала сили на розвиток здорових гілок. Вносьте добрива лише у зволожений ґрунт, щоб уникнути опіків коріння. Не змішуйте різні види добрив, а краще чергуйте їх приблизно раз на 10 днів. Не зловживайте удобренням, щоб не нашкодити. Після підживлення розпушіть ґрунт. Не забувайте про регулярний полив, але без застою води.

