Чем подкормить малину в апреле 2026: дешевое и эффективное удобрение

Подкормка куста малины весной.

Урожай малины приятно удивит в этом году, если знать, когда и какое использовать удобрение для здоровья и роста кустов. Есть простые и дешевые средства, которые будут особенно полезными в апреле.

Чем подкормить малину в апреле: доступные и эффективные средства

Дрожжевая подкормка

Это натуральное удобрение одно из самых эффективных. Обычные пекарские дрожжи способны стимулировать рост побегов и "оживить" почву, активизируя полезные микроорганизмы.

Приготовить раствор очень просто: в 10 л теплой воды растворите 10 г сухих дрожжей и добавьте 2 ст. л. сахара. Оставьте настаиваться на несколько часов. Поливайте малину под корень по влажной почве.

Настой древесной золы

Древесная зола — настоящая находка для тех, кто хочет получить крупные и вкусные ягоды. Она содержит калий, который непосредственно влияет на сладость плодов. Возьмите 1 стакан золы на 10 л воды и оставьте на сутки. Поливайте кусты под корень.

Травяной настой

Настой из крапивы или одуванчика может стать отличным источником азота и микроэлементов. Чтобы приготовить удобрение, измельчите зелень, залейте водой и оставьте бродить примерно на 5 дней. Перед поливом разведите в соотношении 1:10.

Банановая подкормка

Еще один простой способ насытить малину питательными веществами. Удобрение из банановой кожуры богато калием, который способствует формированию сочных и крупных плодов. Залейте кожуру бананов водой и настаивайте несколько дней. Поливайте под кусты, как обычным удобрением.

Как правильно подкармливать малину весной

Следуйте простым правилам:

Удалите слабые и старые побеги, чтобы растение направляло силы на развитие здоровых ветвей. Вносите удобрения только в увлажненную почву, чтобы избежать ожогов корней. Не смешивайте различные виды удобрений, а лучше чередуйте их примерно раз в 10 дней. Не злоупотребляйте удобрением, чтобы не навредить. После подкормки разрыхлите почву. Не забывайте о регулярном поливе, но без застоя воды.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Какой невероятно сладкий и урожайный сорт малины посадить в 2026 году.

Какие ягоды категорически нельзя сажать возле малины, чтобы не испортить урожай.

Чем подкормить сирень в апреле, чтобы растение пышно зацвело.