Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Подкормите этим чеснок в июне 2026: урожай побьет все рекорды

Подкормите этим чеснок в июне 2026: урожай побьет все рекорды

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 06:52
Чем подкормить чеснок в июне 2026: удобрение, которое увеличит урожай вдвое
Подкормка чеснока для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

В июне огородникам стоит побеспокоиться о чесноке. В этот период растение формирует головки. А чтобы они были большие и плотные, овощ необходимо подкормить правильным удобрением, которое обогатит всеми необходимыми веществами.

Новини.LIVE рассказывает, какое удобрение использовать в июне для подкормки чеснока, чтобы урожай действительно был невероятный.

Лучшие натуральные удобрения для чеснока в июне

В июне чеснок нуждается в калии и фосфоре. Эти элементы помогают формировать крупные зубчики, укрепляют корневую систему и способствуют накоплению питательных веществ в головках. Лучше всего отдавать предпочтение природным подкормкам. Они действуют мягче, не накапливаются в почве и помогают получить экологически чистый урожай.

Самые эффективные натуральные подкормки для чеснока в июне следующие:

Растительный настой

Читайте также:

Настой из одуванчика, окопника и бузины содержит большое количество калия. Особенно много его в окопнике. А жидкая форма удобрения позволяет корням чеснока быстро усваивать питательные вещества.

Полив грядок этим настоем:

  • способствует формированию крупных и плотных головок;
  • улучшает развитие зубчиков;
  • помогает растению лучше переносить жару и недостаток влаги;
  • повышает лежкость урожая после уборки.

Гранулированный навоз

Чтобы получить подкормку:

  • в 10 л воды добавьте 1 кг гранул навоза;
  • оставьте настаиваться от нескольких часов до двух суток.

После этого раствор используют для полива междурядий. Такое органическое удобрение постепенно питает растения и поддерживает их во время активного роста головок.

Древесная зола

Древесная зола содержит калий, фосфор и ряд полезных микроэлементов. Но вносить ее нужно умеренно. На один квадратный метр достаточно 30-50 г. Ее можно просто рассыпать вокруг растений или приготовить жидкую подкормку, растворив стакан золы в ведре воды.

Важное правило после подкормки

Даже самое лучшее удобрение не даст желаемого результата без достаточного количества влаги. Перед внесением любой подкормки грядки необходимо обильно полить. В жаркие июньские дни почва быстро пересыхает, а вместе с этим снижается способность корней усваивать питательные вещества. Поэтому регулярный полив не менее важен, чем само удобрение.

Также делимся другими полезными темами по огородничеству

Как защитить грядки чеснока и лука от луковой мухи.

Чем подкормить лук, чтобы рос крупным и сочным.

Чем следует удобрить морковь в июне, чтобы овощ рос большим и сладким.

уход за растениями урожай чеснока подкормка чеснока
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации