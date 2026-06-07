Чем подкормить чеснок в июне 2026: удобрение, которое увеличит урожай вдвое

Подкормите этим чеснок в июне 2026: урожай побьет все рекорды
В июне огородникам стоит побеспокоиться о чесноке. В этот период растение формирует головки. А чтобы они были большие и плотные, овощ необходимо подкормить правильным удобрением, которое обогатит всеми необходимыми веществами.
Новини.LIVE рассказывает, какое удобрение использовать в июне для подкормки чеснока, чтобы урожай действительно был невероятный.
Лучшие натуральные удобрения для чеснока в июне
В июне чеснок нуждается в калии и фосфоре. Эти элементы помогают формировать крупные зубчики, укрепляют корневую систему и способствуют накоплению питательных веществ в головках. Лучше всего отдавать предпочтение природным подкормкам. Они действуют мягче, не накапливаются в почве и помогают получить экологически чистый урожай.
Самые эффективные натуральные подкормки для чеснока в июне следующие:
Растительный настой
Настой из одуванчика, окопника и бузины содержит большое количество калия. Особенно много его в окопнике. А жидкая форма удобрения позволяет корням чеснока быстро усваивать питательные вещества.
Полив грядок этим настоем:
- способствует формированию крупных и плотных головок;
- улучшает развитие зубчиков;
- помогает растению лучше переносить жару и недостаток влаги;
- повышает лежкость урожая после уборки.
Гранулированный навоз
Чтобы получить подкормку:
- в 10 л воды добавьте 1 кг гранул навоза;
- оставьте настаиваться от нескольких часов до двух суток.
После этого раствор используют для полива междурядий. Такое органическое удобрение постепенно питает растения и поддерживает их во время активного роста головок.
Древесная зола
Древесная зола содержит калий, фосфор и ряд полезных микроэлементов. Но вносить ее нужно умеренно. На один квадратный метр достаточно 30-50 г. Ее можно просто рассыпать вокруг растений или приготовить жидкую подкормку, растворив стакан золы в ведре воды.
Важное правило после подкормки
Даже самое лучшее удобрение не даст желаемого результата без достаточного количества влаги. Перед внесением любой подкормки грядки необходимо обильно полить. В жаркие июньские дни почва быстро пересыхает, а вместе с этим снижается способность корней усваивать питательные вещества. Поэтому регулярный полив не менее важен, чем само удобрение.
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