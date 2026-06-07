Чим підгодувати часник у червні 2026: добриво, що збільшить врожай вдвічі

Підживлення часнику для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

У червні городникам варто потурбуватися про часник. У цей період рослина формує головки. А щоб вони були великі та щільні, овоч необхідно підживити правильним добривом, який збагатить усіма необхідними речовинами.

Новини.LIVE розповідає, яке добриво використати у червні для підживлення часнику, щоб врожай справді був неймовірний.

Найкращі натуральні добрива для часнику в червні

У червні часник потребує калій і фосфор. Ці елементи допомагають формувати великі зубчики, зміцнюють кореневу систему та сприяють накопиченню поживних речовин у головках. Найкраще віддавати перевагу природним підживленням. Вони діють м'якше, не накопичуються в ґрунті та допомагають отримати екологічно чистий урожай.

Найефективніші натуральні підживлення для часнику в червні такі:

Рослинний настій

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Настій із кульбаби, живокосту та бузини містить велику кількість калію. Особливу багато його у живокості. А рідка форма добрива дозволяє корінню часнику швидко засвоювати поживні речовини.

Полив грядок цим настоєм:

сприяє формуванню великих і щільних головок;

покращує розвиток зубчиків;

допомагає рослині краще переносити спеку та нестачу вологи;

підвищує лежкість врожаю після збирання.

Гранульований гній

Щоб отримати підживлення:

у 10 л води додайте 1 кг гранул гною;

залиште настоюватися від кількох годин до двох діб.

Після цього розчин використовують для поливу міжрядь. Таке органічне добриво поступово живить рослини та підтримує їх під час активного росту головок.

Деревна зола

Деревна зола містить калій, фосфор та низку корисних мікроелементів. Але вносити її потрібно помірно. На один квадратний метр достатньо 30-50 г. Її можна просто розсипати навколо рослин або приготувати рідке підживлення, розчинивши склянку золи у відрі води.

Важливе правило після підживлення

Навіть найкраще добриво не дасть бажаного результату без достатньої кількості вологи. Перед внесенням будь-якого підживлення грядки необхідно рясно полити. У спекотні червневі дні ґрунт швидко пересихає, а разом із цим знижується здатність коренів засвоювати поживні речовини. Тому регулярний полив є не менш важливим, ніж саме добриво.

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