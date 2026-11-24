Женщина поливает горшок с бегонией. Фото: shutterstock.com

Бегония — одно из немногих комнатных растений, которое украшает комнату роскошными цветами даже в разгар зимы. Однако для образования большого количества бутонов ей нужны не только свет, тепло и своевременный полив. Запасы питательных веществ в горшке постепенно иссякают, и растению может просто не хватить сил для цветения. Исправить ситуацию поможет правильно подобранное удобрение.

Новини.LIVE рассказывает, чем и как подкармливать бегонию зимой.

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Чем подкормить бегонию для пышного цветения

Выбор удобрения зависит от сорта и этапа развития растения. Если бегония только пробуждается после периода покоя и наращивает листву, ей подойдет комплексное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия.

А вот во время формирования бутонов и цветения потребности растения меняются. В этот период особенно важны фосфор и калий. Первый способствует формированию цветочных почек, а второй поддерживает выносливость растения. В то же время избыток азота может стимулировать рост листьев в ущерб цветению. Для подкормки можно выбрать монофосфат калия или комплексное удобрение для цветущих комнатных растений с повышенным содержанием фосфора и калия. Предпочтение лучше отдавать жидким или водорастворимым препаратам, которые легко дозировать.

Как часто нужно подкармливать бегонию зимой

Во время активного цветения удобрения можно вносить раз в 10–14 дней. Однако есть и другой способ обеспечить растение регулярным питанием.

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Попробуйте подкармливать бегонию раз в неделю, но используйте только четверть рекомендованной производителем дозы удобрения. Так растение будет получать питательные вещества небольшими порциями.

Перед внесением раствора обязательно увлажните почву обычной водой. Подкормка сухого субстрата и превышение концентрации удобрения могут привести к ожогам нежных корней.

Как ухаживать за бегонией зимой, чтобы она дольше цвела

Поставьте горшок в хорошо освещенное место, защищенное от холодных сквозняков и горячего воздуха от батарей. Поливайте растение после подсыхания верхнего слоя почвы и своевременно удаляйте увядшие цветы.

Помните, что зимняя подкормка нужна только тем бегониям, которые активно растут и цветут. Если растение перешло в состояние покоя, внесение удобрений следует прекратить до возобновления роста.

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