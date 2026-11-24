Жінка поливає горщик з бегонією. Фото: shutterstock.com

Бегонія — одна з небагатьох кімнатних рослин, яка прикрашає кімнату розкішними квітами навіть посеред зими. Проте для формування великої кількості бутонів їй потрібні не лише світло, тепло та своєчасний полив. Запаси поживних речовин у горщику поступово вичерпуються, і рослині може просто не вистачати сил для цвітіння. Виправити ситуацію допоможе правильно підібране добриво.

Новини.LIVE розповідає, чим і як підживлювати бегонію взимку.

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Чим підживити бегонію для пишного цвітіння

Вибір добрива залежить від сорту та етапу розвитку рослини. Якщо бегонія лише прокидається після періоду спокою та нарощує листя, їй підійде комплексне добриво з рівним вмістом азоту, фосфору та калію.

А ось під час формування бутонів та цвітіння потреби рослини змінюються. У цей період особливо важливі фосфор і калій. Перший сприяє формуванню квіткових бруньок, а другий підтримує витривалість рослини. Водночас надлишок азоту може стимулювати ріст листя на шкоду цвітінню. Для підживлення можна обрати монофосфат калію або комплексне добриво для квітучих кімнатних рослин з підвищеним вмістом фосфору та калію. Перевагу краще віддавати рідким або водорозчинним препаратам, які легко дозувати.

Як часто потрібно підживлювати бегонію взимку

Під час активного цвітіння добрива можна вносити раз на 10–14 днів. Однак є й інший спосіб забезпечити рослину регулярним живленням.

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Спробуйте підживлювати бегонію раз на тиждень, але використовуйте лише чверть рекомендованої виробником дози добрива. Так рослина отримуватиме поживні речовини невеликими порціями.

Перед внесенням розчину обов'язково зволожте ґрунт звичайною водою. Підживлення сухого субстрату та перевищення концентрації добрива можуть призвести до опіків ніжного коріння.

Як доглядати за бегонією взимку, щоб вона довше цвіла

Поставте горщик у добре освітленому місці, захищеному від холодних протягів та гарячого повітря від батарей. Поливайте рослину після підсихання верхнього шару ґрунту та своєчасно видаляйте зів'ялі квіти.

Пам'ятайте, що зимове підживлення потрібне лише тим бегоніям, які активно ростуть і цвітуть. Якщо рослина перейшла у стан спокою, внесення добрив варто припинити до відновлення росту.

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