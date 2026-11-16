Грошове дерево (красула) в'яне. Фото: epicgardening.com

Восени навіть здорове грошове дерево може почати в'янути просто на очах. Якщо нічого не робити, листя швидко опадає. Найгірше, що звичайним поливом можна не врятувати красулу, а лише прискорити її загибель. Адже за такими змінами нерідко ховається небезпечна проблема. Є кілька ознак, які допоможуть вчасно розпізнати причину та повернути рослині здоровий вигляд.

Новини.LIVE розповідає, чому грошове дерево в'яне восени та як повернути йому здоров'я.

Реклама

Чому грошове дерево втрачає листя восени

Красула належить до сукулентів, які накопичують вологу у товстому листі та стеблах. Тому вона здатна довго обходитися без води. Однак восени, коли світловий день скорочується, рослина росте повільніше й потребує значно менше вологи.

Визначити причину поганого стану вазона можна за листям:

м'яке та водянисте — найчастіше свідчить про надмірний полив;

тонке та зморщене — рослині може бракувати вологи;

жовтіє та масово опадає — можливе загнивання коренів.

Як зрозуміти, що грошове дерево почало гнити

Коли коріння починає гнити, воно перестає поглинати воду, хоча земля в горщику залишається мокрою. Найнебезпечніший сигнал — розм'якшення основи стовбура. Якщо вона темніє, стає вологою та втрачає міцність, коріння могло вже серйозно постраждати.

Читайте також:

Перевірте також землю. Якщо вона не висихає багато днів, а листя продовжує опадати, обережно дістаньте рослину з горщика. Здорові корені мають бути пружними, тоді як гнилі часто темні, слизькі та легко руйнуються.

Водночас не плутайте гниття з природним старінням. У дорослої красули стовбур поступово дерев'яніє та стає коричневим. Це абсолютно нормально, якщо він залишається твердим.

Як врятувати грошове дерево восени

Якщо причина у пересушеному ґрунті, достатньо добре полити рослину водою кімнатної температури та злити зайву рідину з піддона.

А ось якщо коріння почало гнити, діяти потрібно інакше:

припиніть полив і дістаньте красулу з горщика;

огляньте корені та видаліть усі гнилі частини чистими ножицями;

пересадіть рослину у свіжий пухкий субстрат для сукулентів із додаванням перліту;

переконайтеся, що горщик має дренажні отвори;

після пересадки не поспішайте з поливом, дайте пошкодженим кореням час відновитися.

Якщо загнила навіть основа стовбура, спробуйте зрізати здорові верхівкові пагони. Підсушіть місця зрізів кілька днів, а потім укорініть живці в легкому субстраті. Так можна зберегти рослину, навіть якщо старий кущ урятувати вже не вдасться.

Як правильно доглядати за красулою до весни

Восени та взимку головне правило — поливайте лише після просихання ґрунту. Тримайте вазон у добре освітленому місці, подалі від холодних протягів. Температура не повинна опускатися нижче +10 °C. Також не варто підживлювати ослаблену рослину.

Ділимося іншими корисними порадами для вирощування кімнатних рослин

Які кімнатні рослини не можна поливати холодною водою.

Чому листя орхідеї в'яне і втрачає пружність та як можна повернути здоров'я кімнатній рослині.

Чому заміокулькас жовтіє під час опалювального сезону та як врятувати рослину.