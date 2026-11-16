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Главная Дом и огород Денежное дерево увядает и гниет осенью: как спасти растение

Денежное дерево увядает и гниет осенью: как спасти растение

Ua ru
16 ноября 2026 11:21
Почему листья денежного дерева увядают осенью: причины и советы, как спасти растение Фото: epicgardening.com
Денежное дерево (красула) увядает. Фото: epicgardening.com

Осенью даже здоровое денежное дерево может начать увядать прямо на глазах. Если ничего не предпринимать, листья быстро опадут. Хуже всего то, что обычным поливом красулу не спасти, а лишь можно ускорить ее гибель. Ведь за такими изменениями нередко скрывается опасная проблема. Есть несколько признаков, которые помогут вовремя распознать причину и вернуть растению здоровый вид.

Новини.LIVE рассказывает, почему денежное дерево увядает осенью и как вернуть ему здоровье.

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Почему денежное дерево теряет листья осенью

Красула относится к суккулентам, которые накапливают влагу в толстых листьях и стеблях. Поэтому она способна долго обходиться без воды. Однако осенью, когда световой день сокращается, растение растет медленнее и нуждается в значительно меньшем количестве влаги.

Определить причину плохого состояния вазона можно по листьям:

  • мягкие и водянистые — чаще всего свидетельствуют о чрезмерном поливе;
  • тонкие и сморщенные — растению может не хватать влаги;
  • желтеет и массово опадает — возможно загнивание корней.

Как понять, что денежное дерево начало гнить

Когда корни начинают гнить, они перестают впитывать воду, хотя земля в горшке остается влажной. Самый опасный сигнал — размягчение основания ствола. Если оно темнеет, становится влажным и теряет прочность, корни, возможно, уже серьезно пострадали.

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Проверьте также почву. Если она не высыхает в течение многих дней, а листья продолжают опадать, осторожно извлеките растение из горшка. Здоровые корни должны быть упругими, тогда как гнилые часто темные, скользкие и легко разрушаются.

В то же время не путайте гниение с естественным старением. У взрослой красули ствол постепенно древеснеет и становится коричневым. Это совершенно нормально, если он остается твердым.

Как спасти денежное дерево осенью

Если причина в пересушенной почве, достаточно хорошо полить растение водой комнатной температуры и слить лишнюю жидкость из поддона.

А вот если корни начали гнить, действовать нужно иначе:

  • прекратите полив и извлеките красулу из горшка;
  • осмотрите корни и удалите все гнилые части чистыми ножницами;
  • пересадите растение в свежий рыхлый субстрат для суккулентов с добавлением перлита;
  • убедитесь, что в горшке есть дренажные отверстия;
  • после пересадки не спешите с поливом, дайте поврежденным корням время восстановиться.

Если загнила даже основа ствола, попробуйте срезать здоровые верхушечные побеги. Подсушите места срезов несколько дней, а затем укорените черенки в лёгком субстрате. Так можно сохранить растение, даже если старый куст спасти уже не удастся.

Как правильно ухаживать за красулой до весны

Осенью и зимой главное правило — поливайте только после того, как почва просохнет. Держите вазон в хорошо освещенном месте, подальше от холодных сквозняков. Температура не должна опускаться ниже +10 °C. Также не стоит подкармливать ослабленное растение.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков

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