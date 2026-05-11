Подкормите чеснок в мае этим средством: головки вырастут с кулак

Дата публикации 11 мая 2026 18:58
Чем подкормить чеснок в мае 2026, чтобы головки росли крупными: доступное средство
Подкормка чеснока для большого урожая. Колаж: Новини.LIVE

Каждый огородник стремится вырастить большой, ароматный и крепкий чеснок. Часто просто базового ухода для этого мало и овощ нуждается в дополнительной подкормке. Крайне важно сделать это в мае, когда закладывается будущий размер головок. Есть доступное и проверенное средство, которое поможет чесноку набрать массу и поможет получить хороший урожай.

Новини.LIVE рассказывает, чем следует подкормить чеснок в мае, чтобы он вырос действительно большим и крепким.

Лучшее удобрение для большого чеснока: чем подкормить в мае

В этот период растение нуждается в фосфоре, калии и магнии, ведь эти элементы отвечают за плотность зубчиков, насыщенный аромат и общую массу плода.

Одно из самых эффективных готовых удобрений — нитрофоска. Эта комплексная минеральная подкормка содержит сбалансированное количество фосфора и калия.

Такая подкормка помогает:

  • укрепить растение перед созреванием;
  • стимулировать рост крупной головки;
  • сделать зубчики плотными;
  • улучшить вкусовые качества.

Для полива достаточно растворить две столовые ложки нитрофоски в 10 л воды и внести под корень по влажной почве.

Какое доступное народное средство работает не хуже

Если вы предпочитаете натуральные удобрения, обратите внимание на древесную золу, которая содержит калий, фосфор, кальций и целый комплекс микроэлементов. После такой подкормки головки растут крупнее, а сам урожай лучше сохраняется после сбора.

Чтобы приготовить раствор, на 10 л воды добавьте один стакан просеянной золы, хорошо перемешайте и оставьте настояться на несколько часов. После этого полейте чеснок под корень.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
