Чим підживити часник у травні 2026, щоб головки росли великими: доступний засіб

Кожен городник прагне виростити великий, ароматний та міцний часник. Часто просто базового догляду для цього замало й овоч потребує додаткового підживлення. Вкрай важливо зробити це у травні, коли закладається майбутній розмір головок. Є доступний і перевірений засіб, який допоможе часнику набрати масу та допоможе отримати гарний врожай.

чим слід підживити часник у травні, щоб він виріс справді великим та міцним.

Найкраще добриво для великого часнику: чим підживити у травні

У цей період рослина потребує фосфору, калію та магнію, адже ці елементи відповідають за щільність зубчиків, насичений аромат і загальну масу плоду.

Одне з найефективніших готових добрив — нітрофоска. Це комплексне мінеральне підживлення містить збалансовану кількість фосфору та калію.

Таке підживлення допомагає:

зміцнити рослину перед дозріванням;

стимулювати ріст великої головки;

зробити зубчики щільними;

покращити смакові якості.

Для поливу достатньо розчинити дві столові ложки нітрофоски у 10 л води та внести під корінь по вологому ґрунту.

Який доступний народний засіб працює не гірше

Якщо ви віддаєте перевагу натуральним добривам, зверніть увагу на деревну золу, яка містить калій, фосфор, кальцій і цілий комплекс мікроелементів. Після такого підживлення головки ростуть більшими, а сам урожай краще зберігається після збору.

Щоб приготувати розчин, на 10 л води додайте одну склянку просіяної золи, добре перемішайте й залиште настоятися на кілька годин. Після цього полийте часник під корінь.

