Коли садити часник у травні 2026: місячний календар та погодні умови

Коли садити часник у травні 2026: сприятливі дні та погодні умови
Травень — останній термін, коли можна посадити ярий часник на грядках. Але, важливо обрати правильну дату посадки часнику, щоб врожай не підвів. Досвідчені городники орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця, які можуть впливати на розвиток кореневої системи.
Новини.LIVE розповідає, коли садити ярий часник у травні та що обов'язково зробити перед посадкою.
Коли садити ярий часник у травні 2026 року
Найкращий період для посадки — це час спадного Місяця, коли рослини активно формують підземну частину. Тобто енергія росту спрямовується до коріння.
Найсприятливіші дні для посадки часнику у травні 2026: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 число.
Також підходить, але ефект може бути трохи слабшим: 11, 12, 13, 14, 15 травня.
Коли не можна садити часник за місячним календарем
Є періоди, коли посадку краще відкласти, навіть якщо погода здається сприятливою. Це дні молодика та повні. У ці дні рослини стають більш вразливими, і посадка може дати слабший результат.
Несприятливі дні у травні 2026:
- 1 травня — повня;
- 16 травня — молодик;
- 31 травня — повня.
Які мають бути погодні умови для посадки часнику
У будь-якому випадку слід враховувати погодні умови. Оптимальні умови:
- температура ґрунту не нижче +5°C;
- ділянка добре освітлена сонцем;
- відсутність застою води.
Якщо земля ще холодна або занадто волога, краще трохи зачекати. У правильних умовах часник швидше піде в ріст і не буде хворіти.
Секрети правильної посадки ярого часнику
Щоб отримати дійсно хороший урожай, важливо не лише вгадати зі строками, а й підготувати посадковий матеріал.
Що варто зробити перед посадкою:
- обрати великі та щільні зубчики без пошкоджень;
- розділити головки безпосередньо перед висадкою;
- обробити зубчики від можливих хвороб;
- висаджувати на глибину 3-5 см у пухкий ґрунт.
