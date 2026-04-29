Коли садити часник у травні 2026: місячний календар та погодні умови

Посадка часнику у відкритий ґрунт.

Травень — останній термін, коли можна посадити ярий часник на грядках. Але, важливо обрати правильну дату посадки часнику, щоб врожай не підвів. Досвідчені городники орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця, які можуть впливати на розвиток кореневої системи.

Новини.LIVE розповідає, коли садити ярий часник у травні та що обов'язково зробити перед посадкою.

Коли садити ярий часник у травні 2026 року

Найкращий період для посадки — це час спадного Місяця, коли рослини активно формують підземну частину. Тобто енергія росту спрямовується до коріння.

Найсприятливіші дні для посадки часнику у травні 2026: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 число.

Також підходить, але ефект може бути трохи слабшим: 11, 12, 13, 14, 15 травня.

Коли не можна садити часник за місячним календарем

Є періоди, коли посадку краще відкласти, навіть якщо погода здається сприятливою. Це дні молодика та повні. У ці дні рослини стають більш вразливими, і посадка може дати слабший результат.

Несприятливі дні у травні 2026:

1 травня — повня;

16 травня — молодик;

31 травня — повня.

Які мають бути погодні умови для посадки часнику

У будь-якому випадку слід враховувати погодні умови. Оптимальні умови:

температура ґрунту не нижче +5°C;

ділянка добре освітлена сонцем;

відсутність застою води.

Якщо земля ще холодна або занадто волога, краще трохи зачекати. У правильних умовах часник швидше піде в ріст і не буде хворіти.

Секрети правильної посадки ярого часнику

Щоб отримати дійсно хороший урожай, важливо не лише вгадати зі строками, а й підготувати посадковий матеріал.

Що варто зробити перед посадкою:

обрати великі та щільні зубчики без пошкоджень;

розділити головки безпосередньо перед висадкою;

обробити зубчики від можливих хвороб;

висаджувати на глибину 3-5 см у пухкий ґрунт.

