Когда сажать чеснок в мае 2026: лунный календарь и погодные условия

Когда сажать чеснок в мае 2026: благоприятные дни и погодные условия
Май — последний срок, когда можно посадить яровой чеснок на грядках. Но, важно выбрать правильную дату посадки чеснока, чтобы урожай не подвел. Опытные огородники ориентируются не только на погоду, но и на фазы Луны, которые могут влиять на развитие корневой системы.
Новини.LIVE рассказывает, когда сажать яровой чеснок в мае и что обязательно сделать перед посадкой.
Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года
Лучший период для посадки — это время убывающей Луны, когда растения активно формируют подземную часть. То есть энергия роста направляется к корням.
Самые благоприятные дни для посадки чеснока в мае 2026 года: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 число.
Также подходит, но эффект может быть немного слабее: 11, 12, 13, 14, 15 мая.
Когда нельзя сажать чеснок по лунному календарю
Есть периоды, когда посадку лучше отложить, даже если погода кажется благоприятной. Это дни новолуния и полнолуния. В эти дни растения становятся более уязвимыми, и посадка может дать более слабый результат.
Неблагоприятные дни в мае 2026 года:
- 1 мая — полнолуние;
- 16 мая — новолуние;
- 31 мая — полнолуние.
Какие должны быть погодные условия для посадки чеснока
В любом случае следует учитывать погодные условия. Оптимальные условия:
- температура почвы не ниже +5°C;
- участок хорошо освещен солнцем;
- отсутствие застоя воды.
Если земля еще холодная или слишком влажная, лучше немного подождать. В правильных условиях чеснок быстрее пойдет в рост и не будет болеть.
Секреты правильной посадки ярового чеснока
Чтобы получить действительно хороший урожай, важно не только угадать со сроками, но и подготовить посадочный материал.
Что стоит сделать перед посадкой:
- выбрать крупные и плотные зубчики без повреждений;
- разделить головки непосредственно перед высадкой;
- обработать зубчики от возможных болезней;
- высаживать на глубину 3-5 см в рыхлую почву.
