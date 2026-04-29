Видео

Главная Дом и огород Когда сажать чеснок в мае 2026: благоприятные дни и погодные условия

Когда сажать чеснок в мае 2026: благоприятные дни и погодные условия

Дата публикации 29 апреля 2026 22:33
Когда сажать чеснок в мае 2026: лунный календарь и погодные условия
Посадка чеснока в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Май — последний срок, когда можно посадить яровой чеснок на грядках. Но, важно выбрать правильную дату посадки чеснока, чтобы урожай не подвел. Опытные огородники ориентируются не только на погоду, но и на фазы Луны, которые могут влиять на развитие корневой системы.

Новини.LIVE рассказывает, когда сажать яровой чеснок в мае и что обязательно сделать перед посадкой.

Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года

Лучший период для посадки — это время убывающей Луны, когда растения активно формируют подземную часть. То есть энергия роста направляется к корням.

Самые благоприятные дни для посадки чеснока в мае 2026 года: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 число.

Также подходит, но эффект может быть немного слабее: 11, 12, 13, 14, 15 мая.

Когда нельзя сажать чеснок по лунному календарю

Есть периоды, когда посадку лучше отложить, даже если погода кажется благоприятной. Это дни новолуния и полнолуния. В эти дни растения становятся более уязвимыми, и посадка может дать более слабый результат.

Неблагоприятные дни в мае 2026 года:

  • 1 мая — полнолуние;
  • 16 мая — новолуние;
  • 31 мая — полнолуние.

Какие должны быть погодные условия для посадки чеснока

В любом случае следует учитывать погодные условия. Оптимальные условия:

  • температура почвы не ниже +5°C;
  • участок хорошо освещен солнцем;
  • отсутствие застоя воды.

Если земля еще холодная или слишком влажная, лучше немного подождать. В правильных условиях чеснок быстрее пойдет в рост и не будет болеть.

Секреты правильной посадки ярового чеснока

Чтобы получить действительно хороший урожай, важно не только угадать со сроками, но и подготовить посадочный материал.

Что стоит сделать перед посадкой:

  • выбрать крупные и плотные зубчики без повреждений;
  • разделить головки непосредственно перед высадкой;
  • обработать зубчики от возможных болезней;
  • высаживать на глубину 3-5 см в рыхлую почву.

лунный календарь урожай чеснока посадка чеснока
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
