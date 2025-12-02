Зачем одевать кур - защита от холода, травм, стресса и расклева

Почему кур нужно одевать — причина, о которой мало кто знает
Зимой и во время линьки куры теряют тепло и могут болеть, поэтому специальная одежда помогает сохранить их здоровье. В разных климатических условиях такая практика становится необходимостью.
Новини.LIVE рекомендует обратить внимание на простые средства защиты птицы, чтобы избежать потерь в хозяйстве.
Зачем кур одевают: основные причины
Одежда для кур — не забава, а способ сохранить птицу здоровой в сложных условиях. В некоторых регионах она спасает поголовье от замерзания и стрессов. Такая защита помогает избежать переохлаждения и поддерживает нормальную яйценоскость в холодный сезон.
Основные причины использования одежды
- Защита от холода. Зимой куры с обнаженными участками тела (после линьки или нападений в стае) быстро мерзнут.
- Профилактика травм. Специальные "жилетки" закрывают спину и крылья, предотвращая расклевывание и царапины.
- Восстановление после линьки. В период смены перьев птица особенно уязвима, и дополнительный слой защищает кожу.
- Уменьшение стресса. Тепло и физическая защита помогают курам чувствовать себя спокойнее.
Когда одежда для кур нужна обязательно
- Температура опускается ниже -5 °C.
- В стаде есть агрессивное поведение и расклевывание.
- Курица перенесла лень, операцию или травму.
- Птица имеет редкие породы с малым количеством перьев.
Как выбрать одежду для кур
- Выбирайте мягкие материалы, которые не натирают.
- Избегайте жестких застежек.
- Следите, чтобы одежда не мешала движению крыльев и лап.
- Для зимы подходят флисовые и утепленные жилетки, для защиты от расклева — прочные тканевые накладки.
Мы уже писали о том, какие культуры стоит сеять в конце года.
Ранее объясняли то, как легко убрать сажу зимой, даже когда камин работает ежедневно.
Подробнее рассказывали о том, какие игрушки и украшения не стоит вешать в этом году.
Читайте Новини.LIVE!