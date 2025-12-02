Видео
Главная Дом и огород Почему кур нужно одевать — причина, о которой мало кто знает

Почему кур нужно одевать — причина, о которой мало кто знает

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 19:39
Зачем одевать кур - защита от холода, травм, стресса и расклева
Одетые куры в саду. Фото: Pinterest

Зимой и во время линьки куры теряют тепло и могут болеть, поэтому специальная одежда помогает сохранить их здоровье. В разных климатических условиях такая практика становится необходимостью.

Новини.LIVE рекомендует обратить внимание на простые средства защиты птицы, чтобы избежать потерь в хозяйстве.

Зачем кур одевают: основные причины

Одежда для кур — не забава, а способ сохранить птицу здоровой в сложных условиях. В некоторых регионах она спасает поголовье от замерзания и стрессов. Такая защита помогает избежать переохлаждения и поддерживает нормальную яйценоскость в холодный сезон.

Основные причины использования одежды

  • Защита от холода. Зимой куры с обнаженными участками тела (после линьки или нападений в стае) быстро мерзнут.
  • Профилактика травм. Специальные "жилетки" закрывают спину и крылья, предотвращая расклевывание и царапины.
  • Восстановление после линьки. В период смены перьев птица особенно уязвима, и дополнительный слой защищает кожу.
  • Уменьшение стресса. Тепло и физическая защита помогают курам чувствовать себя спокойнее.

Когда одежда для кур нужна обязательно

  • Температура опускается ниже -5 °C.
  • В стаде есть агрессивное поведение и расклевывание.
  • Курица перенесла лень, операцию или травму.
  • Птица имеет редкие породы с малым количеством перьев.

Как выбрать одежду для кур

  • Выбирайте мягкие материалы, которые не натирают.
  • Избегайте жестких застежек.
  • Следите, чтобы одежда не мешала движению крыльев и лап.
  • Для зимы подходят флисовые и утепленные жилетки, для защиты от расклева — прочные тканевые накладки.

одежда советы дом курица защита
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
