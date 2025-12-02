Зачем одевать кур - защита от холода, травм, стресса и расклева

Одетые куры в саду. Фото: Pinterest

Зимой и во время линьки куры теряют тепло и могут болеть, поэтому специальная одежда помогает сохранить их здоровье. В разных климатических условиях такая практика становится необходимостью.

Новини.LIVE рекомендует обратить внимание на простые средства защиты птицы, чтобы избежать потерь в хозяйстве.

Зачем кур одевают: основные причины

Одежда для кур — не забава, а способ сохранить птицу здоровой в сложных условиях. В некоторых регионах она спасает поголовье от замерзания и стрессов. Такая защита помогает избежать переохлаждения и поддерживает нормальную яйценоскость в холодный сезон.

Основные причины использования одежды

Защита от холода. Зимой куры с обнаженными участками тела (после линьки или нападений в стае) быстро мерзнут.

Зимой куры с обнаженными участками тела (после линьки или нападений в стае) быстро мерзнут. Профилактика травм. Специальные "жилетки" закрывают спину и крылья, предотвращая расклевывание и царапины.

Специальные "жилетки" закрывают спину и крылья, предотвращая расклевывание и царапины. Восстановление после линьки. В период смены перьев птица особенно уязвима, и дополнительный слой защищает кожу.

В период смены перьев птица особенно уязвима, и дополнительный слой защищает кожу. Уменьшение стресса. Тепло и физическая защита помогают курам чувствовать себя спокойнее.

Когда одежда для кур нужна обязательно

Температура опускается ниже -5 °C.

В стаде есть агрессивное поведение и расклевывание.

Курица перенесла лень, операцию или травму.

Птица имеет редкие породы с малым количеством перьев.

Как выбрать одежду для кур

Выбирайте мягкие материалы, которые не натирают.

Избегайте жестких застежек.

Следите, чтобы одежда не мешала движению крыльев и лап.

Для зимы подходят флисовые и утепленные жилетки, для защиты от расклева — прочные тканевые накладки.

