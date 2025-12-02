Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чому кур потрібно одягати — причина, про яку мало хто знає

Чому кур потрібно одягати — причина, про яку мало хто знає

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 19:39
Навіщо одягати кур - захист від холоду, травм, стресу та розкльову
Одягнені кури в саду. Фото: Pinterest

Взимку та під час линяння кури втрачають тепло й можуть хворіти, тому спеціальний одяг допомагає зберегти їхнє здоров’я. У різних кліматичних умовах така практика стає необхідністю.

Новини.LIVE рекомендує звернути увагу на прості засоби захисту птиці, щоб уникнути втрат у господарстві.

Реклама
Читайте також:

Навіщо кур одягають: основні причини

Одяг для курей — не забавка, а спосіб зберегти птицю здоровою в складних умовах. У деяких регіонах він рятує поголів’я від замерзання та стресів. Такий захист допомагає уникнути переохолодження й підтримує нормальну несучість у холодний сезон.

Основні причини використання одягу

  • Захист від холоду. Узимку кури з оголеними ділянками тіла (після линяння або нападів в зграї) швидко мерзнуть.
  • Профілактика травм. Спеціальні "жилетки" закривають спину й крила, запобігаючи розкльову та подряпинам.
  • Відновлення після линяння. У період зміни пір’я птиця особливо вразлива, і додатковий шар захищає шкіру.
  • Зменшення стресу. Тепло та фізичний захист допомагають курям почуватися спокійніше.

Коли одяг для кур потрібен обов’язково

  • Температура опускається нижче -5 °C.
  • У стаді є агресивна поведінка та розкльовування.
  • Курка перенесла ліньку, операцію чи травму.
  • Птиця має рідкі породи з малою кількістю пір’я.

Як вибрати одяг для курей

  • Обирайте м’які матеріали, що не натирають.
  • Уникайте жорстких застібок.
  • Слідкуйте, щоб одяг не заважав руху крил і лап.
  • Для зими підходять флісові та утеплені жилетки, для захисту від розкльову — міцні тканинні накладки.

Ми вже писали про те, які культури варто сіяти наприкінці року.

Раніше пояснювали те, як легко прибрати сажу взимку, навіть коли камін працює щодня.

Детальніше розповідали про те, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року.

одяг поради будинок курка захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації