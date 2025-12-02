Навіщо одягати кур - захист від холоду, травм, стресу та розкльову

Одягнені кури в саду. Фото: Pinterest

Взимку та під час линяння кури втрачають тепло й можуть хворіти, тому спеціальний одяг допомагає зберегти їхнє здоров’я. У різних кліматичних умовах така практика стає необхідністю.

Новини.LIVE рекомендує звернути увагу на прості засоби захисту птиці, щоб уникнути втрат у господарстві.

Реклама

Читайте також:

Навіщо кур одягають: основні причини

Одяг для курей — не забавка, а спосіб зберегти птицю здоровою в складних умовах. У деяких регіонах він рятує поголів’я від замерзання та стресів. Такий захист допомагає уникнути переохолодження й підтримує нормальну несучість у холодний сезон.

Основні причини використання одягу

Захист від холоду. Узимку кури з оголеними ділянками тіла (після линяння або нападів в зграї) швидко мерзнуть.

Узимку кури з оголеними ділянками тіла (після линяння або нападів в зграї) швидко мерзнуть. Профілактика травм. Спеціальні "жилетки" закривають спину й крила, запобігаючи розкльову та подряпинам.

Спеціальні "жилетки" закривають спину й крила, запобігаючи розкльову та подряпинам. Відновлення після линяння. У період зміни пір’я птиця особливо вразлива, і додатковий шар захищає шкіру.

У період зміни пір’я птиця особливо вразлива, і додатковий шар захищає шкіру. Зменшення стресу. Тепло та фізичний захист допомагають курям почуватися спокійніше.

Коли одяг для кур потрібен обов’язково

Температура опускається нижче -5 °C.

У стаді є агресивна поведінка та розкльовування.

Курка перенесла ліньку, операцію чи травму.

Птиця має рідкі породи з малою кількістю пір’я.

Як вибрати одяг для курей

Обирайте м’які матеріали, що не натирають.

Уникайте жорстких застібок.

Слідкуйте, щоб одяг не заважав руху крил і лап.

Для зими підходять флісові та утеплені жилетки, для захисту від розкльову — міцні тканинні накладки.

Ми вже писали про те, які культури варто сіяти наприкінці року.

Раніше пояснювали те, як легко прибрати сажу взимку, навіть коли камін працює щодня.

Детальніше розповідали про те, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року.