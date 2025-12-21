Зачем кактусам колючки - основные функции шипов и эволюционные особенности

Кактус в горшке. Фото: Freepik

Ученые объяснили, зачем кактусам колючки и почему эти шипы являются ключевым элементом их выживания в пустыне. Они сохраняют влагу, защищают стебель и создают необходимый микроклимат.

Новини.LIVE рассказывает, как работает естественный механизм защиты и сохранения влаги у кактусов.

Реклама

Читайте также:

Почему у кактусов появились колючки

Колючки — это видоизмененные листья, которые превратились в шипы в результате эволюции. В пустынных условиях кактусы сохраняют воду в мясистом стебле, поэтому нуждаются в максимальной экономии влаги и надежной защите.

Основные функции колючек:

защита от животных, ищущих воду;

уменьшение испарения благодаря минимальной площади листа;

создание микроклимата вокруг стебля — колючки частично притеняют растение.

Как колючки помогают выживать

Толстая кожица кактуса и восковой налет удерживают влагу, а колючки стабилизируют температуру и снижают риск перегрева. Каждый вид шипов — длинный, короткий, ровный или крючковатый — это адаптация к конкретным пустынным условиям. Колючки также рассеивают солнечные лучи, предотвращая ожоги стебля в периоды сильной жары.

Практическое применение колючек

Люди используют густые заросли кактусов как естественные ограждения. А само растение стало символом выносливости: его способность защищаться и сохранять воду делает кактусы важными для пустынных экосистем и полезными для человека. В некоторых регионах кактусовые заросли даже высаживают для укрепления почвы и предотвращения эрозии.

Мы уже писали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.

Ранее сообщалось о том, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.

Также мы объясняли то, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.