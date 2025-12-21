Зачем кактусам колючки - основные функции шипов и эволюционные особенности

Почему кактусы покрыты колючками — ответ, который вы не ожидали
Ученые объяснили, зачем кактусам колючки и почему эти шипы являются ключевым элементом их выживания в пустыне. Они сохраняют влагу, защищают стебель и создают необходимый микроклимат.
Новини.LIVE рассказывает, как работает естественный механизм защиты и сохранения влаги у кактусов.
Почему у кактусов появились колючки
Колючки — это видоизмененные листья, которые превратились в шипы в результате эволюции. В пустынных условиях кактусы сохраняют воду в мясистом стебле, поэтому нуждаются в максимальной экономии влаги и надежной защите.
Основные функции колючек:
- защита от животных, ищущих воду;
- уменьшение испарения благодаря минимальной площади листа;
- создание микроклимата вокруг стебля — колючки частично притеняют растение.
Как колючки помогают выживать
Толстая кожица кактуса и восковой налет удерживают влагу, а колючки стабилизируют температуру и снижают риск перегрева. Каждый вид шипов — длинный, короткий, ровный или крючковатый — это адаптация к конкретным пустынным условиям. Колючки также рассеивают солнечные лучи, предотвращая ожоги стебля в периоды сильной жары.
Практическое применение колючек
Люди используют густые заросли кактусов как естественные ограждения. А само растение стало символом выносливости: его способность защищаться и сохранять воду делает кактусы важными для пустынных экосистем и полезными для человека. В некоторых регионах кактусовые заросли даже высаживают для укрепления почвы и предотвращения эрозии.
