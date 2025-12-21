Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Почему кактусы покрыты колючками — ответ, который вы не ожидали

Почему кактусы покрыты колючками — ответ, который вы не ожидали

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 14:36
Зачем кактусам колючки - основные функции шипов и эволюционные особенности
Кактус в горшке. Фото: Freepik

Ученые объяснили, зачем кактусам колючки и почему эти шипы являются ключевым элементом их выживания в пустыне. Они сохраняют влагу, защищают стебель и создают необходимый микроклимат.

Новини.LIVE рассказывает, как работает естественный механизм защиты и сохранения влаги у кактусов.

Реклама
Читайте также:

Почему у кактусов появились колючки

Колючки — это видоизмененные листья, которые превратились в шипы в результате эволюции. В пустынных условиях кактусы сохраняют воду в мясистом стебле, поэтому нуждаются в максимальной экономии влаги и надежной защите.

Основные функции колючек:

  • защита от животных, ищущих воду;
  • уменьшение испарения благодаря минимальной площади листа;
  • создание микроклимата вокруг стебля — колючки частично притеняют растение.

Как колючки помогают выживать

Толстая кожица кактуса и восковой налет удерживают влагу, а колючки стабилизируют температуру и снижают риск перегрева. Каждый вид шипов — длинный, короткий, ровный или крючковатый — это адаптация к конкретным пустынным условиям. Колючки также рассеивают солнечные лучи, предотвращая ожоги стебля в периоды сильной жары.

Практическое применение колючек

Люди используют густые заросли кактусов как естественные ограждения. А само растение стало символом выносливости: его способность защищаться и сохранять воду делает кактусы важными для пустынных экосистем и полезными для человека. В некоторых регионах кактусовые заросли даже высаживают для укрепления почвы и предотвращения эрозии.

Мы уже писали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.

Ранее сообщалось о том, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.

Также мы объясняли то, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.

растения советы дом эффективные способы кактус
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации