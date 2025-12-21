Відео
Головна Дім та город Чому кактуси вкриті колючками — відповідь, яку ви не очікували

Чому кактуси вкриті колючками — відповідь, яку ви не очікували

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 14:36
Навіщо кактусам колючки - основні функції шипів і еволюційні особливості
Кактус у горщику. Фото: Freepik

Вчені пояснили, навіщо кактусам колючки та чому ці шипи є ключовим елементом їхнього виживання у пустелі. Вони зберігають вологу, захищають стебло та створюють необхідний мікроклімат.

Новини.LIVE розповідає, як працює природний механізм захисту та збереження вологи у кактусів.

Читайте також:

Чому в кактусів з’явилися колючки

Колючки — це видозмінені листки, які перетворилися на шипи внаслідок еволюції. У пустельних умовах кактуси зберігають воду у м’ясистому стеблі, тому потребують максимальної економії вологи та надійного захисту.

Основні функції колючок:

  • захист від тварин, що шукають воду;
  • зменшення випаровування завдяки мінімальній площі листка;
  • створення мікроклімату навколо стебла — колючки частково притіняють рослину.

Як колючки допомагають виживати

Товста шкірка кактуса та восковий наліт утримують вологу, а колючки стабілізують температуру і знижують ризик перегріву. Кожен вид шипів — довгий, короткий, рівний чи гачкуватий — це адаптація до конкретних пустельних умов. Колючки також розсіюють сонячне проміння, запобігаючи опікам стебла у періоди сильної спеки.

Практичне застосування колючок

Люди використовують густі зарості кактусів як природні огорожі. А сама рослина стала символом витривалості: її здатність захищатися та зберігати воду робить кактуси важливими для пустельних екосистем і корисними для людини. У деяких регіонах кактусові зарості навіть висаджують для зміцнення ґрунту та запобігання ерозії.

Ми вже писали про те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Раніше повідомлялося про те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.

Також ми пояснювали те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.

рослини поради будинок ефективні способи кактус
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
