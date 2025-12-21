Навіщо кактусам колючки - основні функції шипів і еволюційні особливості

Кактус у горщику. Фото: Freepik

Вчені пояснили, навіщо кактусам колючки та чому ці шипи є ключовим елементом їхнього виживання у пустелі. Вони зберігають вологу, захищають стебло та створюють необхідний мікроклімат.

Новини.LIVE розповідає, як працює природний механізм захисту та збереження вологи у кактусів.

Чому в кактусів з’явилися колючки

Колючки — це видозмінені листки, які перетворилися на шипи внаслідок еволюції. У пустельних умовах кактуси зберігають воду у м’ясистому стеблі, тому потребують максимальної економії вологи та надійного захисту.

Основні функції колючок:

захист від тварин, що шукають воду;

зменшення випаровування завдяки мінімальній площі листка;

створення мікроклімату навколо стебла — колючки частково притіняють рослину.

Як колючки допомагають виживати

Товста шкірка кактуса та восковий наліт утримують вологу, а колючки стабілізують температуру і знижують ризик перегріву. Кожен вид шипів — довгий, короткий, рівний чи гачкуватий — це адаптація до конкретних пустельних умов. Колючки також розсіюють сонячне проміння, запобігаючи опікам стебла у періоди сильної спеки.

Практичне застосування колючок

Люди використовують густі зарості кактусів як природні огорожі. А сама рослина стала символом витривалості: її здатність захищатися та зберігати воду робить кактуси важливими для пустельних екосистем і корисними для людини. У деяких регіонах кактусові зарості навіть висаджують для зміцнення ґрунту та запобігання ерозії.

