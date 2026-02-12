Как избавиться от плесени в доме - растения, снижающие влажность и улучшающие микроклимат

Плесень на окне и подоконнике. Фото: Depositphotos

Высокая влажность зимой часто вызывает появление конденсата и плесени, но частично стабилизировать микроклимат могут комнатные растения. Они естественно поглощают избыток водяного пара и улучшают воздух в помещении.

Новини.LIVE объясняет, какие растения наиболее эффективно уменьшают влажность и помогают в комплексной борьбе с плесенью.

Бостонский папоротник

Это одно из самых эффективных растений для влажных помещений. Благодаря большой площади листьев он быстро поглощает избыток пара и стабилизирует микроклимат. Лучше всего растет в ванной или прачечной. Кроме того, она помогает уменьшить конденсат в зонах, где постоянно образуется пар.

Лилия мира

Кроме очистки воздуха, подтвержденного исследованиями NASA, она хорошо впитывает влагу. Подходит для комнат с недостаточным освещением и помогает уменьшить сырость в углах и нишах. Также это растение стабилизирует уровень влажности в помещении даже при минимальном уходе.

Английский плющ

Рекомендован для зон с плохой вентиляцией. По данным NASA, способен снижать количество спор плесени в воздухе, поэтому его высаживают в проблемных местах, где часто появляется конденсат. Плющ также помогает быстрее очищать воздух во влажных помещениях, где накапливается затхлый запах.

Сансевиерия (змеиное растение)

Имеет очень низкую транспирацию, поэтому почти не возвращает влагу обратно в комнату. В то же время производит кислород ночью, поэтому подходит для спален и небольших помещений. Это одно из самых выносливых растений, поэтому оно эффективно работает даже в прохладных или темных комнатах.

Растение-паук

Сочетает очищение воздуха с поглощением влаги. Лучше всего растет в светлых кухнях и ванных комнатах с непрямым светом, помогая поддерживать сбалансированную влажность. Она также быстро адаптируется к изменениям микроклимата и продолжает работать даже в прохладных помещениях.

