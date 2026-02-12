Як позбутися цвілі в домі - рослини, що знижують вологість і покращують мікроклімат

Цвіль на вікні та підвіконні. Фото: Depositphotos

Висока вологість узимку часто спричиняє появу конденсату та цвілі, але частково стабілізувати мікроклімат можуть кімнатні рослини. Вони природно поглинають надлишок водяної пари й покращують повітря в приміщенні.

Новини.LIVE пояснює, які рослини найбільш ефективно зменшують вологість і допомагають у комплексній боротьбі з цвіллю.

Бостонська папороть

Це одна з найефективніших рослин для вологих приміщень. Завдяки великій площі листків вона швидко поглинає надлишок пари й стабілізує мікроклімат. Найкраще росте у ванній або пральні. Крім того, вона допомагає зменшити конденсат у зонах, де постійно утворюється пара.

Лілія миру

Окрім очищення повітря, підтвердженого дослідженнями NASA, вона добре вбирає вологу. Підходить для кімнат із недостатнім освітленням і допомагає зменшити сирість у кутах та нішах. Також ця рослина стабілізує рівень вологості в приміщенні навіть за мінімального догляду.

Англійський плющ

Рекомендований для зон із поганою вентиляцією. За даними NASA, здатен знижувати кількість спор цвілі в повітрі, тому його висаджують у проблемних місцях, де часто з’являється конденсат. Плющ також допомагає швидше очищати повітря у вологих приміщеннях, де накопичується затхлий запах.

Сансевієрія (зміїна рослина)

Має дуже низьку транспірацію, тому майже не повертає вологу назад у кімнату. Водночас виробляє кисень уночі, тож підходить для спалень і невеликих приміщень. Це одна з найвитриваліших рослин, тож вона ефективно працює навіть у прохолодних або темних кімнатах.

Рослина-павук

Поєднує очищення повітря з поглинанням вологи. Найкраще росте у світлих кухнях і ванних кімнатах з непрямим світлом, допомагаючи підтримувати збалансовану вологість. Вона також швидко адаптується до змін мікроклімату й продовжує працювати навіть у прохолодних приміщеннях.

