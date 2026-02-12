Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Цвіль зникне — рослини, які зменшують вологість в домі

Цвіль зникне — рослини, які зменшують вологість в домі

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 10:15
Як позбутися цвілі в домі - рослини, що знижують вологість і покращують мікроклімат
Цвіль на вікні та підвіконні. Фото: Depositphotos

Висока вологість узимку часто спричиняє появу конденсату та цвілі, але частково стабілізувати мікроклімат можуть кімнатні рослини. Вони природно поглинають надлишок водяної пари й покращують повітря в приміщенні.

Новини.LIVE пояснює, які рослини найбільш ефективно зменшують вологість і допомагають у комплексній боротьбі з цвіллю.

Реклама
Читайте також:

Бостонська папороть

Це одна з найефективніших рослин для вологих приміщень. Завдяки великій площі листків вона швидко поглинає надлишок пари й стабілізує мікроклімат. Найкраще росте у ванній або пральні. Крім того, вона допомагає зменшити конденсат у зонах, де постійно утворюється пара.

Лілія миру

Окрім очищення повітря, підтвердженого дослідженнями NASA, вона добре вбирає вологу. Підходить для кімнат із недостатнім освітленням і допомагає зменшити сирість у кутах та нішах. Також ця рослина стабілізує рівень вологості в приміщенні навіть за мінімального догляду.

Англійський плющ

Рекомендований для зон із поганою вентиляцією. За даними NASA, здатен знижувати кількість спор цвілі в повітрі, тому його висаджують у проблемних місцях, де часто з’являється конденсат. Плющ також допомагає швидше очищати повітря у вологих приміщеннях, де накопичується затхлий запах.

Сансевієрія (зміїна рослина)

Має дуже низьку транспірацію, тому майже не повертає вологу назад у кімнату. Водночас виробляє кисень уночі, тож підходить для спалень і невеликих приміщень. Це одна з найвитриваліших рослин, тож вона ефективно працює навіть у прохолодних або темних кімнатах.

Рослина-павук

Поєднує очищення повітря з поглинанням вологи. Найкраще росте у світлих кухнях і ванних кімнатах з непрямим світлом, допомагаючи підтримувати збалансовану вологість. Вона також швидко адаптується до змін мікроклімату й продовжує працювати навіть у прохолодних приміщеннях.

Ми вже писали про те, як правильно формувати фікус Бенджаміна та укорінювати живці для густої, здорової крони.

Раніше пояснювали те, як приготувати двокомпонентну підгодівлю та для яких кімнатних квітів вона дає максимальний ефект.

Детальніше розповідали про те, які декоративні квіти найкраще висівати в лютому, щоб отримати сильну розсаду та пишні кущі.

рослини поради будинок пліснява вологість
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації