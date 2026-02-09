Як правильно поливати амариліс - чому він не росте та як уникнути загнивання

Квіти амариллісу. Фото: iStockphoto

Амариліс може стояти місяцями без росту й не випускати квітконоса, хоча догляд здається правильним. Найчастіше проблема не в освітленні чи підживленні — рослину просто поливають не так.

Новини.LIVE розповідає, як правильно поливати амариліс, щоб він не загнивав, відновлював ріст і формував квітконос без затримок.

Чому надлишок води зупиняє ріст амариліса

Амариліс — цибулинна культура, яка переносить легку посуху, але не постійно вологий ґрунт. Через перезволоження цибулина задихається, коріння слабшає, а грибки швидко поширюються. Рослина "завмирає": листя в’яне, жовтіє, а квітконос не формується.

Головний поливальний нюанс

Поливати амариліс не можна за графіком. Лише тоді, коли верхній шар ґрунту повністю підсох. Якщо земля на глибині кількох сантиметрів ще волога — полив відкласти. Частина цибулини має залишатися над поверхнею, щоб зменшити ризик загнивання.

Як врятувати рослину, якщо її перелили

Дістати цибулину з горщика.

Видалити мокрий ґрунт і пошкоджені ділянки.

Просушити кілька годин.

Пересадити у легкий субстрат і поливати дуже обережно.

Такий "рестарт" дозволяє кореням відновитися й повернути амариліс до росту.

Чому амариліс краще "недолити"

Легка суха пауза стимулює ріст коріння та формування квітконоса. Надлишок води змушує рослину боротися за виживання, а не цвісти. Помірний, контрольований полив — ключ до здорового амариліса й стабільного цвітіння.

