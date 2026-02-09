Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Один нюанс у поливі зупиняє амариліс — виправити просто

Один нюанс у поливі зупиняє амариліс — виправити просто

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 20:26
Як правильно поливати амариліс - чому він не росте та як уникнути загнивання
Квіти амариллісу. Фото: iStockphoto

Амариліс може стояти місяцями без росту й не випускати квітконоса, хоча догляд здається правильним. Найчастіше проблема не в освітленні чи підживленні — рослину просто поливають не так.

Новини.LIVE розповідає, як правильно поливати амариліс, щоб він не загнивав, відновлював ріст і формував квітконос без затримок.

Реклама
Читайте також:

Чому надлишок води зупиняє ріст амариліса

Амариліс — цибулинна культура, яка переносить легку посуху, але не постійно вологий ґрунт. Через перезволоження цибулина задихається, коріння слабшає, а грибки швидко поширюються. Рослина "завмирає": листя в’яне, жовтіє, а квітконос не формується.

Головний поливальний нюанс

Поливати амариліс не можна за графіком. Лише тоді, коли верхній шар ґрунту повністю підсох. Якщо земля на глибині кількох сантиметрів ще волога — полив відкласти. Частина цибулини має залишатися над поверхнею, щоб зменшити ризик загнивання.

Як врятувати рослину, якщо її перелили

  • Дістати цибулину з горщика.
  • Видалити мокрий ґрунт і пошкоджені ділянки.
  • Просушити кілька годин.
  • Пересадити у легкий субстрат і поливати дуже обережно.

Такий "рестарт" дозволяє кореням відновитися й повернути амариліс до росту.

Чому амариліс краще "недолити"

Легка суха пауза стимулює ріст коріння та формування квітконоса. Надлишок води змушує рослину боротися за виживання, а не цвісти. Помірний, контрольований полив — ключ до здорового амариліса й стабільного цвітіння.

Ми вже писали про те, як підготувати картоплю та у яких пропорціях використовувати золу для найкращого результату.

Раніше повідомлялося про те, як облаштувати вертикальні грядки та які рослини обрати.

Також ми пояснювали те, що посадити поруч із морквою, щоб підвищити врожайність і покращити стан ґрунту.

рослини квіти поради будинок ефективні способи полив
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації