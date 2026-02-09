Как правильно поливать амариллис - почему он не растет и как избежать загнивания

Один нюанс в поливе останавливает амариллис — исправить просто
Амариллис может стоять месяцами без роста и не выпускать цветонос, хотя уход кажется правильным. Чаще всего проблема не в освещении или подкормке — растение просто поливают не так.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно поливать амариллис, чтобы он не загнивал, восстанавливал рост и формировал цветонос без задержек.
Почему избыток воды останавливает рост амариллиса
Амариллис — луковичная культура, которая переносит легкую засуху, но не постоянно влажную почву. Из-за переувлажнения луковица задыхается, корни ослабевают, а грибки быстро распространяются. Растение "замирает": листья увядают, желтеют, а цветонос не формируется.
Главный поливочный нюанс
Поливать амариллис нельзя по графику. Лишь тогда, когда верхний слой почвы полностью подсох. Если земля на глубине нескольких сантиметров еще влажная — полив отложить. Часть луковицы должна оставаться над поверхностью, чтобы уменьшить риск загнивания.
Как спасти растение, если его перелили
- Достать луковицу из горшка.
- Удалить мокрый грунт и поврежденные участки.
- Просушить несколько часов.
- Пересадить в легкий субстрат и поливать очень осторожно.
Такой "рестарт" позволяет корням восстановиться и вернуть амариллис к росту.
Почему амариллис лучше "недолить"
Легкая сухая пауза стимулирует рост корней и формирование цветоноса. Избыток воды заставляет растение бороться за выживание, а не цвести. Умеренный, контролируемый полив — ключ к здоровому амариллису и стабильному цветению.
