Один нюанс в поливе останавливает амариллис — исправить просто

Один нюанс в поливе останавливает амариллис — исправить просто

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 20:26
Как правильно поливать амариллис - почему он не растет и как избежать загнивания
Цветы амариллиса. Фото: iStockphoto

Амариллис может стоять месяцами без роста и не выпускать цветонос, хотя уход кажется правильным. Чаще всего проблема не в освещении или подкормке — растение просто поливают не так.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно поливать амариллис, чтобы он не загнивал, восстанавливал рост и формировал цветонос без задержек.

Читайте также:

Почему избыток воды останавливает рост амариллиса

Амариллис — луковичная культура, которая переносит легкую засуху, но не постоянно влажную почву. Из-за переувлажнения луковица задыхается, корни ослабевают, а грибки быстро распространяются. Растение "замирает": листья увядают, желтеют, а цветонос не формируется.

Главный поливочный нюанс

Поливать амариллис нельзя по графику. Лишь тогда, когда верхний слой почвы полностью подсох. Если земля на глубине нескольких сантиметров еще влажная — полив отложить. Часть луковицы должна оставаться над поверхностью, чтобы уменьшить риск загнивания.

Как спасти растение, если его перелили

  • Достать луковицу из горшка.
  • Удалить мокрый грунт и поврежденные участки.
  • Просушить несколько часов.
  • Пересадить в легкий субстрат и поливать очень осторожно.

Такой "рестарт" позволяет корням восстановиться и вернуть амариллис к росту.

Почему амариллис лучше "недолить"

Легкая сухая пауза стимулирует рост корней и формирование цветоноса. Избыток воды заставляет растение бороться за выживание, а не цвести. Умеренный, контролируемый полив — ключ к здоровому амариллису и стабильному цветению.

Мы уже писали о том, как подготовить картофель и в каких пропорциях использовать золу для наилучшего результата.

Ранее сообщалось о том, как обустроить вертикальные грядки и какие растения выбрать.

Также мы объясняли то, что посадить рядом с морковью, чтобы повысить урожайность и улучшить состояние почвы.

растения цветы советы дом эффективные способы полив
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
