Видео

Пионы будут пышно цвести весь сезон: чем удобрить кусты в апреле

Пионы будут пышно цвести весь сезон: чем удобрить кусты в апреле

Дата публикации 15 апреля 2026 19:30
Чем подкормить пионы в апреле 2026, чтобы кусты пышно цвели весь сезон
Подкормка пионов для пышного цветения. Коллаж: Новини.LIVE

Пионы — одно из самых эффектных растений, которое станет украшением любого участка. Однако его красота напрямую зависит от правильного ухода весной. В апреле важно выбрать качественную подкормку, которая поможет кустам цвести пышно и долго.

Новини.LIVE рассказывает, какие простые и доступные удобрения использовать в апреле для пионов, чтобы растения отблагодарили большими бутонами и насыщенными цветами.

Когда подкармливать пионы весной

Необходимо придерживаться простой схемы:

  • начало апреля — стимуляция роста побегов;
  • середина апреля — поддержка формирования бутонов;
  • май — помощь во время цветения.

После этого кусты можно оставить в покое до осени, когда снова понадобится подкормка для подготовки к зиме.

Чем подкормить пионы в апреле для пышного цветения

Основную роль в этот период играют три элемента:

  • азот — отвечает за рост листьев и побегов (важно не переборщить, иначе куст будет пышным, но без цветов);
  • фосфор — укрепляет корни и стимулирует бутоны;
  • калий — повышает устойчивость к болезням.

Самые лучшие варианты подкормок для пионов:

  1. Мочевина. Лучше всего подойдет для первой подкормки. Растворите 20 г в 10 л воды и полейте кусты после обычного увлажнения почвы. На одно растение достаточно примерно 2 л раствора.
  2. Уже готовые минеральные удобрения для цветущих растений, которые способны обеспечить быстрый результат.
  3. Нитроаммофоска. Идеальный вариант в период формирования бутонов. Столовую ложку растворите в 10 л воды. Вносить следует по 3 л под каждый куст.

Народные средства для подкормки пионов

Натуральные удобрения также дают отличные результаты. Наилучшими вариантами будут:

  1. Компост. Его просто рассыпают вокруг куста слоем около 3-4 см.
  2. Древесная зола. Прекрасно укрепляет растение. Стакан золы растворите в ведре воды, оставьте на ночь и полейте пионы.
  3. Дрожжевой раствор. Стимулирует рост и развитие. Для приготовления растворите 100 г дрожжей в теплой воде и дайте настояться несколько часов. Полив проводите под корень.
  4. Костная мука. Источник фосфора. Ее вносят в сухом виде, слегка перемешивая с почвой.
  5. Гранулированный навоз. Действует как долговременная подкормка и постепенно насыщает землю полезными веществами.

Леонид Волков
Леонид Волков
