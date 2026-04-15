Чем подкормить пионы в апреле 2026, чтобы кусты пышно цвели весь сезон

Пионы будут пышно цвести весь сезон: чем удобрить кусты в апреле
Пионы — одно из самых эффектных растений, которое станет украшением любого участка. Однако его красота напрямую зависит от правильного ухода весной. В апреле важно выбрать качественную подкормку, которая поможет кустам цвести пышно и долго.
Новини.LIVE рассказывает, какие простые и доступные удобрения использовать в апреле для пионов, чтобы растения отблагодарили большими бутонами и насыщенными цветами.
Когда подкармливать пионы весной
Необходимо придерживаться простой схемы:
- начало апреля — стимуляция роста побегов;
- середина апреля — поддержка формирования бутонов;
- май — помощь во время цветения.
После этого кусты можно оставить в покое до осени, когда снова понадобится подкормка для подготовки к зиме.
Чем подкормить пионы в апреле для пышного цветения
Основную роль в этот период играют три элемента:
- азот — отвечает за рост листьев и побегов (важно не переборщить, иначе куст будет пышным, но без цветов);
- фосфор — укрепляет корни и стимулирует бутоны;
- калий — повышает устойчивость к болезням.
Самые лучшие варианты подкормок для пионов:
- Мочевина. Лучше всего подойдет для первой подкормки. Растворите 20 г в 10 л воды и полейте кусты после обычного увлажнения почвы. На одно растение достаточно примерно 2 л раствора.
- Уже готовые минеральные удобрения для цветущих растений, которые способны обеспечить быстрый результат.
- Нитроаммофоска. Идеальный вариант в период формирования бутонов. Столовую ложку растворите в 10 л воды. Вносить следует по 3 л под каждый куст.
Народные средства для подкормки пионов
Натуральные удобрения также дают отличные результаты. Наилучшими вариантами будут:
- Компост. Его просто рассыпают вокруг куста слоем около 3-4 см.
- Древесная зола. Прекрасно укрепляет растение. Стакан золы растворите в ведре воды, оставьте на ночь и полейте пионы.
- Дрожжевой раствор. Стимулирует рост и развитие. Для приготовления растворите 100 г дрожжей в теплой воде и дайте настояться несколько часов. Полив проводите под корень.
- Костная мука. Источник фосфора. Ее вносят в сухом виде, слегка перемешивая с почвой.
- Гранулированный навоз. Действует как долговременная подкормка и постепенно насыщает землю полезными веществами.
Читайте Новини.LIVE!