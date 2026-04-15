Чим підживити півонії у квітні 2026, щоб кущі пишно цвіли увесь сезон

Півонії пишно квітнутимуть весь сезон: чим підживити кущі у квітні
Півонії — одна з найефектніших рослин, що стане прикрасою будь-якої ділянки. Однак її краса напряму залежить від правильного догляду навесні. У квітні важливо обрати якісне підживлення, яке допоможе кущам цвісти пишно та довго.
які прості та доступні добрива використати у квітні для півоній, щоб рослини віддячили великими бутонами і насиченими кольорами.
Коли підживлювати півонії навесні
Необхідно дотримуватися простої схеми:
- початок квітня — стимуляція росту пагонів;
- середина квітня — підтримка формування бутонів;
- травень — допомога під час цвітіння.
Після цього кущі можна залишити у спокої до осені, коли знову знадобиться підживлення для підготовки до зими.
Чим підживити півонії у квітні для пишного цвітіння
Основну роль у цей період відіграють три елементи:
- азот — відповідає за ріст листя і пагонів (важливо не переборщити, інакше кущ буде пишним, але без квітів);
- фосфор — зміцнює коріння і стимулює бутони;
- калій — підвищує стійкість до хвороб.
Найкращі варіанти підживлення для півоній:
- Сечовина. Найкраще підійде для першого підживлення. Розчиніть 20 г у 10 л води та полийте кущі після звичайного зволоження ґрунту. На одну рослину достатньо приблизно 2 л розчину.
- Вже готові мінеральні добрива для квітучих рослин, які здатні забезпечити швидкий результат.
- Нітроамофоска. Ідеальний варіант у період формування бутонів. Столову ложку розчиніть у 10 л води. Вносити слід по 3 л під кожен кущ.
Народні засоби для підживлення півоній
Натуральні добрива також дають чудові результати. Найкращими варіантами будуть:
- Компост. Його просто розсипають навколо куща шаром близько 3-4 см.
- Деревна зола. Чудово зміцнює рослину. Склянку золи розчиніть у відрі води, залиште на ніч і полийте півонії.
- Дріжджовий розчин. Стимулює ріст і розвиток. Для приготування розчиніть 100 г дріжджів у теплій воді та дайте настоятися кілька годин. Полив проводьте під корінь.
- Кісткове борошно. Джерело фосфору. Його вносять у сухому вигляді, злегка перемішуючи із ґрунтом.
- Гранульований гній. Діє як довготривале підживлення і поступово насичує землю корисними речовинами.
