Півонії пишно квітнутимуть весь сезон: чим підживити кущі у квітні

Півонії пишно квітнутимуть весь сезон: чим підживити кущі у квітні

Дата публікації: 15 квітня 2026 19:30
Чим підживити півонії у квітні 2026, щоб кущі пишно цвіли увесь сезон
Підживлення півоній для пишного цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Півонії — одна з найефектніших рослин, що стане прикрасою будь-якої ділянки. Однак її краса напряму залежить від правильного догляду навесні. У квітні важливо обрати якісне підживлення, яке допоможе кущам цвісти пишно та довго.

Новини.LIVE розповідає, які прості та доступні добрива використати у квітні для півоній, щоб рослини віддячили великими бутонами і насиченими кольорами.

Коли підживлювати півонії навесні

Необхідно дотримуватися простої схеми:

  • початок квітня — стимуляція росту пагонів;
  • середина квітня — підтримка формування бутонів;
  • травень — допомога під час цвітіння.

Після цього кущі можна залишити у спокої до осені, коли знову знадобиться підживлення для підготовки до зими.

Чим підживити півонії у квітні для пишного цвітіння

Основну роль у цей період відіграють три елементи:

  • азот — відповідає за ріст листя і пагонів (важливо не переборщити, інакше кущ буде пишним, але без квітів);
  • фосфор — зміцнює коріння і стимулює бутони;
  • калій — підвищує стійкість до хвороб.

Найкращі варіанти підживлення для півоній:

  1. Сечовина. Найкраще підійде для першого підживлення. Розчиніть 20 г у 10 л води та полийте кущі після звичайного зволоження ґрунту. На одну рослину достатньо приблизно 2 л розчину.
  2. Вже готові мінеральні добрива для квітучих рослин, які здатні забезпечити швидкий результат.
  3. Нітроамофоска. Ідеальний варіант у період формування бутонів. Столову ложку розчиніть у 10 л води. Вносити слід по 3 л під кожен кущ.

Народні засоби для підживлення півоній

Натуральні добрива також дають чудові результати. Найкращими варіантами будуть:

  1. Компост. Його просто розсипають навколо куща шаром близько 3-4 см.
  2. Деревна зола. Чудово зміцнює рослину. Склянку золи розчиніть у відрі води, залиште на ніч і полийте півонії.
  3. Дріжджовий розчин. Стимулює ріст і розвиток. Для приготування розчиніть 100 г дріжджів у теплій воді та дайте настоятися кілька годин. Полив проводьте під корінь.
  4. Кісткове борошно. Джерело фосфору. Його вносять у сухому вигляді, злегка перемішуючи із ґрунтом.
  5. Гранульований гній. Діє як довготривале підживлення і поступово насичує землю корисними речовинами.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
