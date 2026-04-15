Чим підживити півонії у квітні 2026, щоб кущі пишно цвіли увесь сезон

Підживлення півоній для пишного цвітіння.

Півонії — одна з найефектніших рослин, що стане прикрасою будь-якої ділянки. Однак її краса напряму залежить від правильного догляду навесні. У квітні важливо обрати якісне підживлення, яке допоможе кущам цвісти пишно та довго.

які прості та доступні добрива використати у квітні для півоній, щоб рослини віддячили великими бутонами і насиченими кольорами.

Коли підживлювати півонії навесні

Необхідно дотримуватися простої схеми:

початок квітня — стимуляція росту пагонів;

середина квітня — підтримка формування бутонів;

травень — допомога під час цвітіння.

Після цього кущі можна залишити у спокої до осені, коли знову знадобиться підживлення для підготовки до зими.

Чим підживити півонії у квітні для пишного цвітіння

Основну роль у цей період відіграють три елементи:

Читайте також:

азот — відповідає за ріст листя і пагонів (важливо не переборщити, інакше кущ буде пишним, але без квітів);

фосфор — зміцнює коріння і стимулює бутони;

калій — підвищує стійкість до хвороб.

Найкращі варіанти підживлення для півоній:

Сечовина. Найкраще підійде для першого підживлення. Розчиніть 20 г у 10 л води та полийте кущі після звичайного зволоження ґрунту. На одну рослину достатньо приблизно 2 л розчину. Вже готові мінеральні добрива для квітучих рослин, які здатні забезпечити швидкий результат. Нітроамофоска. Ідеальний варіант у період формування бутонів. Столову ложку розчиніть у 10 л води. Вносити слід по 3 л під кожен кущ.

Народні засоби для підживлення півоній

Натуральні добрива також дають чудові результати. Найкращими варіантами будуть:

Компост. Його просто розсипають навколо куща шаром близько 3-4 см. Деревна зола. Чудово зміцнює рослину. Склянку золи розчиніть у відрі води, залиште на ніч і полийте півонії. Дріжджовий розчин. Стимулює ріст і розвиток. Для приготування розчиніть 100 г дріжджів у теплій воді та дайте настоятися кілька годин. Полив проводьте під корінь. Кісткове борошно. Джерело фосфору. Його вносять у сухому вигляді, злегка перемішуючи із ґрунтом. Гранульований гній. Діє як довготривале підживлення і поступово насичує землю корисними речовинами.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Чим підживити троянди навесні, щоб кущі пишно квітнули.

Чим підживити бузок у квітні, щоб кущі вразили цвітінням.

Що зробити з тюльпанами навесні, щоб клумби були пишні та яскраві.