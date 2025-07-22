Как правильно подвязывать виноград на огороде — почему это важно, советы дачникам

Дачник, который подвязывает виноград на огороде. Фото: ENTRE LES VIGNES

Каждый дачник с опытом знает, как важно подвязывать виноград, но не все знают, почему это обязательно надо делать. Узнайте, чем эта процедура так полезна для растения и как правильно это делать, чтобы не навредить урожаю и гарантированно собрать вкусный виноград у себя на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему так важно подвязывать виноград

Дачники с опытом говорят, что подвязывание лозы винограда активизирует рост слабых частей растения, а вместо этого не дает развиваться побегам, которые жируют. К тому же, правильно проведенная процедура помогает свету и воздуху лучше попадать к листьям и гроздям, а это, в свою очередь, положительно влияет на урожай.

А еще подвязанная лоза не так сильно страдает от грибковых заболеваний, ведь влага на гроздях и листьях быстрее высыхает. Также эта процедура формирует правильную форму куста, поддерживает ветви и равномерно распределяет нагрузку на растении.

Выращивание синего винограда в поле. Фото: Pexels

Как правильно подвязывать виноград

Если вы хотите, чтобы активнее росли слабые побеги, подвязывайте виноград вертикально, а для побегов, которые жируют, предпочтительным будет горизонтальное подвязывание. Если вы увидели, что после процедуры проснулись пасынки, удаляйте их.

Делать это обязательно нужно мягкими материалами, которые не портят кору. Это может быть шпагат, эластичные ленты или специальные зажимы. Крепление не должно быть тугим, поскольку в противном случае можно пережать лозу, испортить сокодвижение и сделать растение слабым.

Обязательно после каждой процедуры обследуйте растения и, если нужно, настройте направление роста побегов или уберите лишние.

Процесс подвязывания винограда на огороде. Фото: Freepik

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