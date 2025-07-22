Як правильно підв'язувати виноград на городі — чому це важливо, поради дачникам

Дачник, який підв'язує виноград на городі. Фото: ENTRE LES VIGNES

Кожен дачник з досвідом знає, як важливо підв’язувати виноград, але не всі знають, чому це обов'язково треба робити. Дізнайтеся, чим ця процедура так корисна для рослини і як правильно це робити, щоб не нашкодити врожаю і гарантовано зібрати смачний виноград у себе на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Чому так важливо підв’язувати виноград

Дачники з досвідом кажуть, що підв’язування лози винограду активізує ріст слабких частин рослини, а натомість не дає розвиватися пагонам, які жирують. До того ж, правильно проведена процедура допомагає світлу і повітрю краще потрапляти до листя і гронів, а це, в свою чергу, позитивно впливає на врожай.

А ще підв’язана лоза не так сильно страждає від грибкових захворювань, адже волога на гронах і листках швидше висихає. Також ця процедура формує правильну форму куща, підтримує гілки і рівномірно розподіляє навантаження на рослині.

Вирощування синього винограду в полі. Фото: Pexels

Як правильно підв’язувати виноград

Якщо ви хочете, щоб активніше росли слабкі пагони, підв’язуйте виноград вертикально, а для пагонів, які жирують, кращим буде горизонтальне підв’язування. Якщо ви побачили, що після процедури прокинулися пасинки, видаляйте їх.

Робити це обов’язково потрібно м’якими матеріалами, які не псують кору. Це може бути шпагат, еластичні стрічки або спеціальні затискачі. Кріплення не має бути тугим, оскільки в іншому випадку можна перетиснути лозу, зіпсувати сокорух і зробити рослину слабкою.

Обов'язково після кожної процедури обстежте рослини і, якщо потрібно, налаштуйте напрямок росту пагонів або приберіть зайві.

Процес підв'язування винограду на городі. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, чому виноград виростає дрібним і як можна врятувати врожай.

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити виноград від захворювань.

Також ми повідомляли про те, що потрібно зробити з виноградом у липні 2025 року.